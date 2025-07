Czy picie wody z solą jest szkodliwe? Ekspertka mówi jasno, kiedy warto po nią sięgać i dlaczego

Eksperci nie mają wątpliwości, że woda powinna stanowić podstawę codziennego jadłospisu. Wiele osób wzbogaca ją o różne produkty, by w ten sposób wzmocnić dobroczynny wpływ, jaki wywiera na organizm. Jednym z takich dodatków jest sól. Dosypywanie jej do wody wydaje się jednak dość kontrowersyjnym pomysłem – biorąc pod uwagę fakt, że popularna przyprawa ma raczej kiepską „reputację”. Czy rzeczywiście jest się czego bać? A może solenie wody ma sens? Te pytania postanowiliśmy zadać doświadczonej specjalistce. Odpowiedziała na nie Olga Burlikowska, dyplomowany dietetyk kliniczny i trener personalny. Na co dzień aktywnie działa w sieci, gdzie prowadzi swoje media społecznościowe. Chętnie popularyzuje wiedzę na temat zdrowego stylu życia. Pomaga osobom zmagającym się z nadwagą, otyłością, a także z chorobami dietozależnymi, takimi jak insulinooporność czy cukrzyca typu drugiego.

Kiedy picie wody z solą to dobry pomysł?

W pewnych sytuacjach picie wody z solą może przynieść wiele korzyści. Chodzi przede wszystkim – jak zaznacza Olga Burlikowska – o nawodnienie organizmu i dostarczenie mu elektrolitów, które odpowiadają za prawidłową pracę wielu narządów ludzkiego ciała, między innymi serca. Utrzymują też napięcie w błonach komórkowych, co z kolei pozwala na przekazywanie impulsów nerwowych.

W sytuacjach, gdy tracimy dużo elektrolitów np. poprzez intensywny trening, upały, biegunkę, to dodatek soli do wody może pomóc w szybszym uzupełnieniu sodu i wspomóc wchłanianie wody przez organizm. Dodatkowo jest to wsparcie dla osób z niskim ciśnieniem krwi – sól może krótkoterminowo podnieść ciśnienie tętnicze i złagodzić zawroty głowy. Ponadto wspiera przy zmęczeniu i odwodnieniu, gdyż sól zawiera sód, który bierze udział w przewodnictwie nerwowym i funkcjonowaniu mięśni – wyjaśnia ekspertka.

Specjalistka podkreśla, że picie wody z solą może szczególnie pomóc sportowcom i osobom aktywnym fizycznie, zwłaszcza podczas długotrwałego wysiłku, a także tym, którzy pracują fizycznie w wysokich temperaturach. Pozwala zminimalizować ryzyko odwodnienia. Należy pamiętać, że niedobór wody – nawet relatywnie niewielki – może poważnie zaburzyć działanie organizmu.

Jak dobrze przygotować wodę z solą?

Wiele osób zastanawia się, jaką sól najlepiej dodać do wody. Rodzaj przyprawy nie ma w tym przypadku większego znaczenia. Najczęściej stosowany produkt – jak zauważa Olga Burlikowska – to po prostu sól kuchenna, czyli chlorek sodu. Lepszym wyborem może się wydawać sól kamienna, himalajska lub kłodawska – ze względu na obecność potasu czy magnezu w składzie. Warto jednak podkreślić, że ich zawartość jest raczej symboliczna.

Zalecana proporcja do picia przy wysiłku lub odwodnieniu to ok. 0,5–1 g soli (ok. 1/5 łyżeczki) na 1 litr wody. W przypadku przygotowania roztworu izotonicznego: 1 litr wody + 0 5 łyżeczki soli + 1–2 łyżeczki cukru + sok z cytryny (opcjonalnie) – taka mieszanka sprzyja nawodnieniu i lepszemu wchłanianiu sodu i glukozy w jelicie – wskazuje ekspertka.

Komu woda z solą może szkodzić?

Przeciwskazaniem do picia wody z solą jest między innymi: nadciśnienie tętnicze, choroby nerek, czy serca, a także dieta wysokosodowa. „Jeśli spożywasz dużo soli w diecie (produkty przetworzone, wędliny, zupy instant, słone przekąski), dodatkowa sól z wodą może być szkodliwa. Szczególną uwagę powinny zachować również dzieci i osoby starsze, bo ta grupa osób jest wrażliwsza na zaburzenia elektrolitowe”– radzi specjalistka.

Czytaj też:

Pocisz się za bardzo? Dietetyczka zdradza, co jeść, by szybko to zmienić. Masz te produkty w kuchni?Czytaj też:

Ta woda gazowana z Biedronki zaskakuje składem i ceną. Dietetyk poleca ją na lato