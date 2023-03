Jak zrobić domowy kisiel? Prosty, tani i zdrowy deser zrobisz w 10 minut

Zamiast kupować gotowy kisiel, miej zawsze w domu mąkę ziemniaczaną. Ten jeden tani i prosty składnik wystarczy, aby wyczarować kisiel z soku, kompotu czy owocowego musu.

Jak się robi kisiel?

Kisiel to po prostu półpłynny deser przygotowany z soku lub gotowanych owoców i zagęszczony mąką ziemniaczaną, która nadaje mu charakterystycznej konsystencji. To właśnie za sprawą skrobi, która pęcznieje podczas gotowania, kisiel gęstnieje. Gęstość deseru zależy od tego, ile mąki dodamy. Zasada, jeśli chodzi o proporcje, jest prosta: na litr płynu daje się zwykle 2-3 czubate łyżki mąki ziemniaczanej. Ważne: mąkę ziemniaczaną trzeba najpierw zawsze wymieszać z częścią zimnej wody (lub soku czy kompotu), a dopiero potem dodać do gotującej się reszty (dokładnie tak samo, jak przy robieniu kupnego kisielu).

Z czego zrobić kisiel?

Sposobów na domowy kisiel jest kilka. Można go zrobić z:

kompotu (zarówno z owoców sezonowych, jak i mrożonych),

przecieru (musu) owocowego,

świeżych lub mrożonych owoców (krótko rozgotowanych),

soku owocowego.

W deserze mogą znaleźć się całe owoce, ale można je też zmiksować (lub przetrzeć), albo wykorzystać sam płyn (jeśli mowa o kompocie czy soku). Przygotowując domowy kisiel, masz pełną kontrolę nad tym, ile cukru do niego dodajesz. Kisiel można także posłodzić miodem lub domowym syropem (np. z malin).

Jeśli masz świeże lub mrożone owoce, wystarczy, że w rondelku dodasz do nich odrobinę wody i chwilę pogotujesz (aż zaczną się lekko rozpadać). Potem już wystarczy dodać do owoców zimną wodę wymieszaną z mąką ziemniaczaną.

Jak podawać domowy kisiel?

Domowy kisiel dobrze smakuje zarówno na zimno, jak i na ciepło. Można go podawać z dodatkiem świeżych owoców, ziół (miętą czy melisą), z owocowymi sokami czy odrobiną śmietany lub mleka kokosowego.

Czy kisiel jest zdrowy?

Kisiel to lekki i pożywny deser, który podaje się nawet rekonwalescentom i małym dzieciom. Gotowane krótko owoce i owocowe przeciery sprawiają, że jest pełen witamin i mikroelementów. Delikatny kisiel zadziała osłaniająco na żołądek i pomoże uporać się z lekkimi niestrawnościami.

Przepis: Domowy kisiel z kompotu Prosty owocowy deser, który można zrobić z dowolnego kompotu. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 10 min. Liczba porcji 3 Składniki 0,5 litra domowego kompotu (może być z owocami)

1-2 łyżki mąki

ewentualnie: cukier do smaku Sposób przygotowania Uszykuj składnikiZ zimnego kompotu odlej ok. pół szklanki. W szklance wymieszaj z zimnym kompotem mąkę ziemniaczaną. Resztę kompotu zagotuj. Zrób kisielDo gorącego kompotu wlej ten z mąką ziemniaczaną. Cały czas mieszaj, aż do uzyskania odpowiedniej gęstości. Podawaj na zimno lub na ciepło.

