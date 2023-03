Pij siemię lniane o konkretnej porze, a efekty cię zaskoczą. Kto powinien pić na czczo wodę z nasionami lnu?

Ziarenka lny wyglądają niepozornie, ale bez wątpienia można zaliczyć je do rodzimej listy superżywności. Siemię lniane to jedno z najbogatszych źródeł kwasów omega-3 i nieocenione źródło błonnika. Ziarenka można dodawać do potraw (wypieków, sałatek czy pasztetów), ale też przyrządzać z nich prosty napój. Ze spożywania siemienia lnianego płynie wiele korzyści, takie jak: działanie wspierające żołądek i jelita, wspomagające odchudzanie oraz wzmacniające włosy i paznokcie oraz poprawiające stan skóry.

Jak przyrządzić siemię lniane do picia?

Aby przyrządzić napój z siemienia lnianego, wystarczy zalać łyżeczkę nasion gorącą wodą i odstawić na 20 minut, aby siemię lniane napęczniało. Taką miksturę – nazywaną często potocznie „glutem z siemienia lnianego” – można pić o każdej porze dnia. Można wypić ją w całości, razem z ziarenkami. Napój można przyrządzić także z mielonego siemienia lnianego (mielone siemię lniane można kupić, albo zmielić samemu całe ziarna blenderem lub rozdrobnić w moździerzu).

Nie każdemu przypadnie do gustu smak napoju z siemienia lnianego, wielu osobom ciężko się też przekonać do jego konsystencji. Aby poprawić smak kisielu z siemienia lnianego, można dodać do niego ulubiony sok albo łyżeczkę miodu.

Dlaczego warto pić siemię lniane na czczo?

Napój z siemienia lnianego działa osłonowo na żołądek. Dlatego wypicie wody z ziarnami lnu na czczo szczególnie poleca się osobom z dolegliwościami ze strony układu pokarmowego. Ale trzeba pamiętać, że ta zaleta napoju z siemienia lnianego może być też wadą – napój może ograniczać wchłanianie leków. Dlatego siemienia lnianego nie należy spożywać przed i po przyjęciu leków.

Siemię lniane jest polecane osobom, które chcą schudnąć. Pomaga redukować napady głodu i daje długotrwałe uczucie sytości. W czasie odchudzania polecany jest zarówno len mielony, jak i nasiona lnu w swojej naturalnej postaci czy napój z siemienia lnianego. Trzeba jednak pamiętać, aby nie przesadzić z ilością dobroczynnych ziarenek. Są one bogatym źródłem błonnika, ale jedząc siemię lniane, trzeba pamiętać, aby pić odpowiednią ilość płynów, ponieważ ziarenka siemienia lnianego szybko pochłaniają wodę i mogą przynieść efekt odwrotny, łącznie z podrażnieniem układu pokarmowego i kłopotami z drożnością jelit.

Czytaj też:

Co dzieje się z twoim organizmem, gdy nie zjesz śniadania? Sprawdź skutkiCzytaj też:

Czy zielona herbata może podnosić ciśnienie krwi?