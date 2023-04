Nie lubisz żurku lub chcesz spróbować czegoś nowego na Wielkanoc? Ta pyszna i łatwa zupa Cię zaskoczy

Chrzan według tradycji musi znaleźć się wśród wielkanocnych dań i jak się okazuje, jest to słuszne, bo jego ostry smak i zawarte w nim związki pobudzają wydzielanie soków żołądkowych, co ułatwia z kolei strawienie, często tłustych, wielkanocnych potraw. Współczesna nauka potwierdziła znane od wieków ludowe przekonania o prozdrowotnym działaniu chrzanu.

Chrzan – dla zdrowia

Zawarta w chrzanie sinigryna odpowiada za ostry smak i właśnie z niej pod wpływem tarcia czy siekania chrzanu powstaje izotiocyjanion allilu, który ma działanie antybakteryjne, antywirusowe, podobne donaturalnego antybiotyku. Dlatego stosowany jest jako tradycyjny sposób walki z przeziębieniami czy infekcjami dróg moczowych. Jednocześnie, jak wykazały badania, związek ten zmniejsza ryzyko zachorowania na nowotwory i może hamować ich wzrost.

Chrzan to źródło witaminy C

Chrzan wykazuje też właściwości przeciwutleniające ze względu na dużą zawartość witaminy C (jedna łyżka chrzanu zawiera 6 proc. dziennego zapotrzebowania na witaminę C) oraz sporą zawartość kwasu foliowego. Dzięki temu chrzan wspomaga układ odpornościowy w zwalczaniu stanów zapalnych. Warzywo to zawiera magnez, potas, cynk i witaminy z grupy B i jest też niskokaloryczne — jedna łyżka startego chrzanu zawiera około 7 kalorii.

Każda część chrzanu jest jadalna

Nie każdy wie, że możemy spożywać też liście chrzanu, które mają lekko pikantny smak. Młode listki nadają się do sałatek, a w większe można zawijać gołąbki, podobnie jak w kapustę. Dawniej na liściach chrzanu pieczono chleb.

Jadalne są także kwiaty chrzanu, którymi możemy posypać sałatki, co dodaje im pikantności.

Liście i korzeń chrzanu to dodatek do kiszonek (np. do ogórków kiszonych) i pikli warzywnych.

Najlepiej samemu utrzeć chrzan, co może nas jednak kosztować dużo łez. Jeśli kupujemy chrzan w słoiczku, zwróćmy uwagę na skład – ważne, by była jak najkrótszy i nie zawierał konserwantów.

Kto nie powinien jeść chrzanu?

Pamiętajmy, że świeży tarty chrzan może podrażnić śluzówki, powodując przejściowe łzawienie i zaczerwienienie oczu. Ostrożność przy spożywaniu potraw z chrzanem powinny zachować osoby, które mają problemem z żołądkiem (wrzody żołądka czy refluks) i chorobami zapalnymi jelit.

Wypróbuj przepis na zupę chrzanową na Wielkanoc!

Przepis: Zupa chrzanowa na Wielkanoc Zupa chrzanowa Kategoria Zupa Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 10 min. Czas gotowania 40 min. Liczba porcji 4 Składniki 4 ziemniaki

1 cebula

1 jabłko

2 łyżki chrzanu

2 łyżki oliwy lub masła klarowanego

Jako dodatek jajko na twardo

Opcjonalnie- śmietanka 30 proc.( ok. 1/3 szklanki) Sposób przygotowania Przygotuj warzywaZiemniaki, cebulę i jabłko obierz, umyj i pokrój na kawałki Rozgrzej patelnięNa patelnie wlej oliwę lub masło klarowane, dodaj ziemniaki i cebulę, podsmaż Ugotuj zupęPodsmażone warzywa zalej wodą- ok. 4 szklanki, posól i gotuj ok. pół godziny. Po tym czasie dodaj jabłko i chrzan. Gotuj jeszcze 10 minut. Zblenduj zupęZa pomocą blendera ręcznego zmiksuj zupę na krem. W razie potrzeby dodaj przegotowanej wody, spróbuj i ewentualnie dodaj jeszcze chrzanu czy soli. Można dodać śmietanki 30 proc. Podaj zupęPodawaj z połówką jajka na twardo, posypane rzeżuchą.

