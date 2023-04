Pokrzywa duszona z czosnkiem. Prosty przepis na wiosenne danie

To danie zachwyca aromatem i smakiem, a do tego jest bardzo proste w przygotowaniu. Wystarczy 15 minut i zdrowy dodatek do makaronów, ziemniaków czy mięs jest gotowy.

Dlaczego warto jeść pokrzywę?

Pokrzywa jest od wieków ceniona za swoje prozdrowotne właściwości. Pomaga przy anemii, wspiera trawienie, działa moczopędnie oczyszczająco. Pokrzywa wzmacnia organizm i pomaga zapobiegać infekcjom. Z pokrzywy można przyrządzać lecznicze napary, ale też dodawać ją do dań: zup, pierogów, pesto czy sosów.

Jak zrobić duszoną pokrzywę?

Do tego dania potrzebna jest solidna porcja młodej pokrzywy – najlepiej młodych, górnych liści, które są najdelikatniejsze i pełne smaku. Aby pokrzywa nie parzyła w ręce, należy ją krótko sparzyć wrzątkiem. Pokrzywa nie powinna być długo na patelni – duś liście jak najkrócej, dosłownie kilka minut.

Nasz przepis możesz urozmaicać według własnego uznania. Jeśli nie przepadasz za charakterystycznym smakiem pokrzyw, wymieszaj pokrzywę pół na pół ze szpinakiem. Do dania możesz też dodać łyżkę masła – masło zagęści danie, ale też doda smaku. Do duszonej pokrzywy można dodać ulubione prażone orzechy i ziarna.

Jak jeść duszoną pokrzywę?

Duszona pokrzywa to idealny dodatek do makaronów i dań obiadowych (pasuje do ziemniaków, mięs, świetnie się sprawdzi w towarzystwie jajek sadzonych). Ale możesz też kłaść ją na kanapkach czy grzankach. Duszoną pokrzywę możesz także wykorzystać jako farsz do pierogów – nadziewając je samą pokrzywą, albo pokrzywą z dodatkiem ziemniaków lub np. sera feta.

Przepis: Pokrzywa duszona z czosnkiem Zdrowe danie ze świeżej pokrzywy. Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Wegańska Czas przygotowania 15 min. Liczba porcji 2 Składniki duży pęczek świeżej pokrzywy

3-4 ząbki czosnku

kilka gałązek natki pietruszki

sok z połowy cytryny

oliwa, sól, pieprz Sposób przygotowania Uszykuj pokrzywę i resztę składnikówPokrzywę obficie opłucz wodą, a następnie na krótko zanurz we wrzątku. Sparzoną pokrzywę posiekaj drobno. Czosnek posiekaj na plasterki lub drobne kawałki. Posiekaj natkę pietruszki. Zrób danieNa patelni rozgrzej oliwę, wrzuć czosnek i smaż chwilę. Dodaj posiekaną pokrzywę, duś kilka minut. Dopraw solą, pieprzem, skrop sokiem z cytryny i dodaj posiekaną natkę pietruszki.

