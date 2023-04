Czy wiesz, że młode liście buka są jadalne? Zrób z nich leczniczy napar albo dodaj do sałatki

Buk zwyczajny (Fagus sylvatica L.) to jedno z najbardziej rozpoznawanych drzew liściastych rosnących w Polsce. Znany przede wszystkim ze zjawiskowych kolorów, jakie przybiera jesienią i orzeszków bukowych, czyli bukwi. Ale bukiem szczególnie warto zainteresować się także wiosną. To właśnie na przełomie kwietnia i maja warto sięgnąć po młode bukowe liście.

Jak smakują liście buka?

Do celów kulinarnych najlepiej wykorzystywać tylko młode, jasnozielone bukowe liście. Te starsze są zwyczajnie nie do przełknięcia – robią się sztywne, twarde i łykowate. Młode liście bukowe są delikatne i mają charakterystyczny kwaskowaty, bardzo orzeźwiający smak. Można zajadać się nimi na surowo.

Jakie właściwości mają liście buka?

O właściwościach leczniczych liści buka przypominają leśnicy z Małopolski. „Liście zawierają liczne związki fenolowe oraz flawonoidy: kwercetynę działającą przeciwzapalnie oraz antyalergicznie, mirycetynę o właściwościach przeciwutleniających oraz kemferol (o działaniu m.in. przeciwzapalnym). Napar z bukowych liści ma silne właściwości odkażające, oczyszczające, słabe przeciwzapalne i przeciwalergiczne, uspokajające oraz pobudzające trawienie. Zalecany w przypadku stanów zakaźnych gardła i jamy ustnej” – piszą w tekście na temat buka zwyczajnego. Jak dodają, napar lub nalewkę z liści buka należy stosować z umiarem, ponieważ przedawkowanie może objawiać się zwiększoną sennością.

Jak wykorzystać liście buka w kuchni?

Buki wykształcają liście nawet do końca maja – wszystko zależy od warunków. A to oznacza, że jednocześnie można zbierać i liście, i jadalne, smaczne pąki.

Kwaskowate liście buka warto dodawać do wiosennych sałatek, dekorować nimi kanapki. Liście buka będą świetnym uzupełnieniem pesto z bazylii czy liści rzodkiewki. Bukowe liście można także przyrządzać na ciepło, podobnie jak szpinak. My polecamy przyrządzić liście buka razem ze szpinakiem. Kwaskowaty smak bukowych liści świetnie komponuje się ze smakiem szpinaku. Możesz dodawać też liście bukowe do wiosennych kremowych zup: zupy z pokrzywy, zupy szpinakowej czy brokułowej.

WAŻNE: liście zbieraj w miejscach oddalonych od ruchliwych dróg, pamiętaj też, aby nie niszczyć drzewa i z umiarem zrywać liście z pojedynczego buka.

