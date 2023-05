Zapomnijcie o klasycznych naleśnikach. Ten dodatek sprawi, że wyjdą o wiele lepsze

Naleśniki można przyrządzić na wiele sposobów, to świetny pomysł na śniadanie lub kolację. Wystarczy mieć w kuchni kilka podstawowych składników, zmiksować je, a z powstałego ciasta usmażyć naleśniki. I choć receptura i sposób przygotowania są naprawdę proste, to jeśli chcecie, żeby wasza potrawa rozpływała się w ustach, a każdy z domowników poprosił o dokładkę – przyrządźcie naleśniki budyniowe. Jeżeli z kolei macie ochotę na nieco zdrowszą wersję tego dania – zróbcie naleśniki owsiane.

Czym naleśniki budyniowe różnią się od tradycyjnych?

Naleśniki budyniowe przygotowuje się niemal tak samo, jak te klasyczne, jednak dodaje się do nich proszek budyniowy. Wpływa on nie tylko na smak ciasta, ale też jego konsystencję – zapewnia większą sztywność podczas smażenia, przez co naleśniki się nie rozrywają w trakcie przewracania na patelni.

Sami przekonacie się o tym, że naleśniki budyniowe to naprawdę niezwykłe kulinarne odkrycie. Wyjdą mięciutkie, obłędnie smaczne, a w dodatku czuć będzie w nich przyjemny aromat wanilii, dzięki dodanemu budyniowi. Możecie też poeksperymentować i użyć budyniu o smaku śmietankowym, toffee, czekoladowym, a nawet malinowym. Takie naleśniki będą idealnie smakować z dżemem lub świeżymi owocami i z pewnością przypadną do gustu dzieciom.

Jak przyrządzić pyszne naleśniki? Ciekawe triki

Wcale nie jest prawdą, że pierwszy naleśnik musi wylądować w koszu. Przygotowując go, należy tylko cierpliwie poczekać, aż patelnia się rozgrzeje – wtedy wyjdzie tak samo smaczny jak cała reszta. Jeśli dodacie masła do ciasta – nie ma potrzeby natłuszczać dodatkowo patelni, naleśniki i tak nie będą do niej już przywierać. Z kolei dodatek wody gazowanej sprawi, że będzie ono bardziej napowietrzone, a jego konsystencja lżejsza, przez co naleśniki wyjdą delikatniejsze i smaczniejsze.

Wszystkie składniki na ciasto mieszajcie krótko, żeby go za bardzo nie napowietrzyć. Po zrobieniu powinno odstać ono około pół godziny, wtedy zgęstnieje i nabierze odpowiedniej konsystencji. Podczas smażenia nie przewracajcie też naleśników kilka razy ze strony na stronę – może to być powodem tego, że wyjdą zbyt suche.

Wypróbujcie przepis na naleśniki budyniowe

Przepis: Naleśniki budyniowe Naleśniki budyniowe Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 5 min. Czas gotowania 30 min. Liczba porcji 10 Składniki 1 budyń w proszku o smaku waniliowym,

1 płaska łyżka cukru,

100 g masła (pół kostki),

1 szklanka mleka,

1 szklanka wody,

200 g mąki pszennej. Sposób przygotowania Roztopcie masłoNajpierw należy umieścić w rondelku masło i delikatnie je roztopić – możecie to zrobić również w kuchence mikrofalowej. Wymieszajcie składnikiNastępnie umieśćcie w misce wszystkie składniki i porządnie wymieszajcie przy użyciu miksera. Powinniście uzyskać gładkie, lejące się ciasto bez grudek. Usmażcie naleśnikiKolejny krok to nagrzanie patelni. Gdy będzie już gotowa – delikatnie zamieszajcie ciasto i odmierzcie porcję odpowiednią na jednego naleśnika. Przelejcie ciasto na patelnię, a po koło 1 minucie – przewróćcie naleśnika na drugą stronę. Po około 30 sekundach zdejmijcie naleśnika z patelni i przełóżcie na talerz.

