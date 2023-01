Jabłka smażone w cieście. Ich zrobienie zajmie ci pół godziny!

Ich zrobienie jest proste, a jabłka w cieście z pewnością można zaliczyć do „comfort food” – jedzenia prostego i bardzo przyjemnego. Nie oszukujmy się, ze względu na smażenie to nie jest niskokaloryczne danie, ale w tym przypadku nie chodzi o przejmowanie się kaloriami. Do potrawy wybierz ulubione jabłka. Jeśli nie umiesz się zdecydować, to podpowiadamy, że dobrze sprawdzą się tu niezbyt twarde i lekko winne czy kwaskowe odmiany (np. szare renety czy championy).

Jak zrobić ciasto do smażenia jabłek?

Jabłka smażymy w klasycznym cieście naleśnikowym, które powinno być nieco gęstsze, niż na zwykłe naleśniki. Do ciasta możesz dodać odrobinę proszku do pieczenia, będzie wtedy bardziej puszyste, ale możesz pominąć ten składnik. Smak ciasta można podkręcić dodając do niego odrobinę cynamonu.

Jabłka najlepiej smażyć na oleju (rzepakowym lub winogronowym), ale można też do tego wykorzystać masło klarowane. Od razu po usmażeniu jabłka należy odsączyć z nadmiaru tłuszczu na ręczniku papierowym.

Jak podawać smażone jabłka?

Smażone jabłka najlepiej smakują podawane od razu, na gorąco. W najprostszej wersji wystarczy je posypać cukrem pudrem, ale można je podawać także z innymi dodatkami: jogurtem, sosami owocowymi, syropem klonowym czy sosem czekoladowym. Gorące smażone jabłka można też podać z gałką lodów waniliowych.

Smażone jabłka mogą być deserem, ale też z powodzeniem mogą zastąpić jeden z posiłków (np. kolację lub drugie danie obiadowe) – to idealna opcja dla tych, którzy lubią czasem zjeść coś na słodko.

Przepis: Jabłka smażone w cieście naleśnikowym Prosty deser lub słodki posiłek. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 20 min. Liczba porcji 4 Składniki 1/2 szklanki mąki

1/2 szklanki mleka

1 jajko

szczypta soli

łyżka cukru lub cukier waniliowy

opcjonalnie: 1/2 łyżeczki proszku do pieczenia

2 jabłka

olej do smażenia Sposób przygotowania Uszykuj ciasto i jabłkaWszystkie składniki na ciasto dokładnie wymieszaj w misce. Jabłka obierz, wytnij gniazda nasienne i pokrój owoce w dość grube plastry (okrągłe, z dziurką w środku) Smaż jabłkaJabłka maczaj w cieście i smaż na rozgrzanym tłuszczu na złoto. Odsącz na papierowym ręczniku i podawaj od razu.

