Które jajka są zdrowsze: białe czy brązowe?

Jajka w wielu domach stanowią podstawę diety. Dodajemy je do omletów i naleśników, przygotowujemy z nich zdrowe pasty, jemy w formie sadzonej, gotowanej, smażonej. Kupując jajka, warto zwracać uwagę na to, by były ekologiczne i pochodziły od kur, które nie są karmione antybiotykami i nie są przetrzymywane w klatkach. Czy należy też sprawdzać, jaki mają kolor?

Białe i brązowe jajka kurzęce

W sklepach znajdziemy jajka w dwóch kolorach: białym i brązowym. Kolor skorupki wiele mówi o kurze, która zniosła dane jajko. Oznacza nie tylko rasę kury, ale też i informuje o diecie, sposobie chowu, a nawet środowisku, w jakim żyje kura. W naszym kraju przez wiele lat uważano, że zdrowsze są jajka w brązowych lub beżowych skorupkach. Białe uważano za przetworzone lub pochodzące z hodowli przemysłowych.

Czy kolor skorupki ma znaczenie?

Okazuje się jednak, że kolor skorupki jajka nie ma znaczenia. Białe i brązowe jaja nie różnią się między sobą wartościami odżywczymi. Inny pigment wynika z innych ilości barwników w hemoglobinie krwi.

Co zawiera jajo?

Wartości odżywcze jaja sprawiają, że jest ono jednym z bardziej pożądanych składników diety. Jedno jajo zawiera ponad 6 gramów białka i około 70 kalorii. W jajach znajdują się witaminy (A, E, D, K, witaminy z grupy B), składniki mineralne takie jak fosfor, selen czy magnez. Oprócz tego żółtko jaj zawiera żelazo, a także luteinę, która wspiera funkcjonowanie narządu wzroku.

Na co zwracać uwagę przy zakupie jaj?

Kupując jaja, warto przede wszystkim zwracać uwagę na ich pochodzenia. Najzdrowsze są jaja ekologiczne, które mają też najkrótszy termin ważności. Kury, które je znoszą, karmione są paszą niemodyfikowaną genetycznie, nie otrzymują antybiotyków ani hormonów. Jaja z wolnego wybiegu są bezpieczniejsze od tych z chowu klatkowego. Oznacza to, że kury wychodzą na powietrze, nie są trzymane w klatkach. Różnice między tymi jajami zobaczymy też w cenie – jaja ekologiczne są najdroższe, ale też najzdrowsze.

