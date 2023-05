Młode ziemniaki w tej wersji smakują obłędnie. Jak zrobić pieczone, gniecione ziemniaczki?

Pieczone, gniecione ziemniaki? To sposób na podanie ziemniaków z zupełnie innej odsłonie. Można do tego wykorzystać każde ziemniaki, ale najlepiej nadają się do tego te młode, których nie trzeba obierać ze skórki.

Jak zrobić pieczone, gniecione ziemniaczki?

Młode ziemniaki trzeba wyszorować i ugotować, ale nie do miękkości. Wystarczy im 12-15 minut. Po tym czasie trzeba je odcedzić i ułożyć na blasze do pieczenia. Następnie każdego ziemniaka trzeba rozgnieść na płasko. Najprościej wykorzystać do tego szklankę lub kubek.

Rozgniecione ziemniaki trzeba skropić oliwą lub posmarować masłem. Sól i pieprz to podstawowe przyprawy, ale do takich ziemniaków świetnie pasują też zioła: na przykład gałązki rozmarynu czy tymianku. Można dodać także kumin, ostrą paprykę albo czosnek. Wiele osób nie wyobraża sobie kartofli w tej wersji bez dodatku sera. Wystarczy posypać ziemniaki tartym parmezanem lub innym, ulubionym serem. Teraz trzeba je już tylko zapiec na złoto – zwykle potrzeba na to nie dłużej, niż 30 minut. Piekarnik powinien być dobrze nagrzany – nastaw go na ok. 200 st. Celsjusza. Takie ziemniaki można też przygotować na grillu. Wystarczy ugotować je wcześniej w domu i rozgniecione układać na rozgrzanym ruszcie.

Jak podawać gniecione ziemniaki?

Gniecione ziemniaki po upieczeniu są dobrym daniem same w sobie. Polecamy dodać do nich sos jogurtowy z ziołami lub czosnkiem, sos tatarski albo guacamole. Ale takie ziemniaki można serwować także jako dodatek do innych dań: pieczonych mięs, warzyw czy ryb.

