Najlepsze pieczone ziemniaki. Wypróbuj szwedzki przepis na to danie

Zaczęło się od pomysłu kucharza z restauracji Hasselbacken w Sztokholmie. Potrawa zrobiła furorę. Cienko ponacinane ziemniaki po upieczeniu wyglądają wyjątkowo estetycznie, a forma, w jakiej się je piecze, sprawia, że są chrupiące i pyszne.

Jak zrobić ziemniaki Hasselback?

Sekretem potrawy jest tak naprawdę odpowiednie nacięcie ziemniaków. Potrzebny jest do tego ostry nóż. Najważniejsze, to nie przeciąć ziemniaków. Jest jeden prosty trick, aby sobie pomóc. Wystarczy ułożyć ziemniak na łyżce i kroić, aż nóż zatrzyma się na jej krawędziach. Jeśli mimo wszystko przetniesz ziemniaka, nic się nie stało. Połówkę również możesz piec, jak w przepisie. W tym przypadku to praktyka czyni mistrza.

Jak podać ziemniaki Hasselback?

Ziemniaki Hasselback mogą być podane jako danie główne, ale świetnie sprawdzą się też jako dodatek do warzyw, mięs czy ryb. Sam przepis też można modyfikować. Ziemniaki możesz przyprawić papryką, możesz dodać ulubione zioła i czosnek (jak w naszym przepisie), możesz posypać je tartym serem. Do ziemniaków doskonale będą pasowały orzeźwiające sosy na bazie jogurtu.

Przepis: Ziemniaki Hasselback z czosnkiem i ziołami Chrupiące i aromatyczne pieczone ziemniaki mogą być daniem głównym lub dodatkiem do mięs i warzyw. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Skandynawska Czas przygotowania 15 min. Czas gotowania 45 min. Liczba porcji 4 Składniki 4 średnie ziemniaki

3 łyżki oleju (może być rzepakowy lub kokosowy)

sól, pieprz

świeży tymianek

kilka ząbków czosnku Sposób przygotowania Przygotuj ziemniakiZiemniaki dobrze wyszoruj. Nie musisz ich obierać, jeśli to ziemniaki młode lub ziemniaki odmian przeznaczonych do pieczenia. Ponacinaj ziemniaki w poprzek, tak, aby ich nie przeciąć. Upiecz ziemniakiRozgrzej piekarnik do 200 stopni Celsjusza. W naczyniu żaroodpornym ułóż ziemniaki, ząbki czosnku, gałązkę tymianku. Polej ziemniaki częścią oleju, posyp solą i pieprzem i włóż do piekarnika. Po ok. 20 minutach polej resztą oleju i piecz kolejne 20-25 minut. Podaj ziemniakiPrzed podaniem udekoruj ziemniaki świeżym tymiankiem.

