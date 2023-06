To ciasto z truskawkami przygotujesz w 10 minut. Wypróbuj przepis na pyszny deser

Truskawka (fragaria) jest jednym z najbardziej popularnych owoców jagodowych na świecie. Pierwsze uprawy truskawek pojawiły się w XVIII wieku we Francji. Od tej pory goszczą wiosną i latem na naszych stołach. dziś znanych jest blisko 2 tys. odmian tych owoców, które różnią się między sobą smakiem, wyglądem i zapachem. Są bogate w witaminę C, potas, kwas foliowy oraz błonnik. Oprócz witaminy C zawierają szereg innych przeciwutleniaczy. Znajdziemy w nich cenne flawonoidy, kwasy fenolowe, lignany, garbniki i stylbeny.

Właściwości prozdrowotne truskawek

Korzyści ze spożywania truskawek są niezliczone. Badania wskazują, że chronią przed chorobami nowotworowymi, chorobami serca, oraz cukrzycą. Ale to nie wszystko. Ze względu na wysoką zawartość potasu truskawki zalecane są osobom z wysokim ciśnieniem krwi. Pomagają zmniejszyć działanie sodu w organizmie, który odpowiada za wzrost ciśnienia tętniczego. Wysoka zawartość polifenoli w truskawkach zmniejsza ryzyko wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych.

Truskawki są niskokaloryczne (w 100 g owoców jest zaledwie 32,5 kcal), mają też niski indeks glikemiczny (IG 25) i są bogate w błonnik, dzięki czemu pomagają regulować poziom cukru we krwi i utrzymywać go na stabilnym poziomie, unikając skrajnych wahań. Spożywanie produktów bogatych w wodę i błonnik pokarmowy, takich jak truskawki, winogrona czy arbuz, pomaga w utrzymaniu prawidłowego nawodnienia organizmu i ułatwia wypróżnianie. Jedzenie truskawek korzystnie wpływa też na stan skóry dzięki zawartej w nich witaminie C, która wspomaga produkcję kolagenu, tonizuje skórę i działa przeciwstarzeniowo.

Wypróbuj przepis na truskawkowe ciasto, które przygotujesz w 10 minut

Przepis: Czekoladowe ciasto z truskawkami Ciasto, które przygotujesz w 10 minut Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 10 min. Czas gotowania 40 min. Liczba porcji 8 Składniki 4 jajka

150 g cukru

150 g mąki pszennej + 1 łyżeczka kakao

1 łyżeczka proszku do pieczenia

1 łyżeczka ekstraktu waniliowego

2 łyżki powideł śliwkowych lub dżemu wiśniowego

600 g świeżych truskawek Sposób przygotowania Przygotuj ciastoBiałka oddziel od żółtek i ubij je na sztywną, błyszczącą piankę. Dodawaj stopniowo cukier, a następnie dodaj żółtka i powidła śliwkowe. Wyłącz mikser i dodawaj powoli mąkę wymieszaną z kakao, proszkiem do pieczenia. Na koniec dodaj ekstrakt waniliowy i truskawki. Upiecz ciastoPrzelej masę do blaszki o wymiarach 24 cm. Piecz ciasto w 180 stopniach przez około 40 minut.

