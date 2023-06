Czym jest legumina i jak ją przygotować? Zapomniany deser naszych babć wraca do łask

Legumina to deser, który przygotowuje się z zaledwie kilku składników. Choć kiedyś często gościła na polskich stołach, to od jakiegoś czasu została zastąpiona szybkimi deserami z torebki. Szkoda, bo jej smak jest naprawdę świetny. Co więcej, teraz ten zapomniany smakołyk może zrobić prawdziwą furorę podczas rodzinnych uroczystości, a w dodatku przywoła miłe wspomnienia wśród gości.

Czym jest legumina?

Legumina jest słodką przekąską, która występuje pod postacią budyniu, kremu, sufletu lub puddingu. Kiedyś zaliczały się do nich również racuchy i naleśniki. W dzisiejszych czasach tak nazywamy smakołyk, który robi się ją z mąki lub jajek, ale można też użyć kaszy manny lub kaszy jaglanej. W połączeniu z innymi dodatkami za każdym razem może smakować nieco inaczej. Możecie więc przygotować różne wersje tego deseru. Z uwagi na łatwo dostępne składniki przed laty danie to cieszyło się dużą popularnością. Był to po prostu deser łatwy, tani i możliwy do zrobienia dla większości osób.

Jak zrobić klasyczną leguminę?

Leguminą nie nazywano jednak kruchych ciast, mazurków czy tortów. Legumina ze swojego pierwotnego znaczenia szybko stała się nazwą smakowitego i bardzo charakterystycznego deseru. Aktualnie dodaje się do niej owoce, przyprawy (na przykład cynamon) oraz różnego rodzaju słodkie sosy. Z uwagi na możliwość przygotowania leguminy na wiele sposobów – jest też dużo przepisów na ten deser.

Możecie skorzystać z klasycznej receptury, a później, gdy się wam już odrobinę znudzi – zacząć ją nieco modyfikować i przerabiać na bardziej nowoczesne formy. Przepis na leguminę jest bardzo prosty. Ten mączny, jajeczny lub przygotowany na bazie kaszy deser swoją konsystencją przypomina bardzo gęsty budyń lub pudding, dlatego możecie go przygotować w większej formie, a później po prostu pokroić. Najczęściej leguminę robi się na bazie kaszy manny.

Zrób domową leguminę i podaj z ulubionymi dodatkami

Przepis: Legumina Legumina to łatwy i szybki deser. Tłumaczymy, w jaki sposób można go przygotować. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 15 min. Liczba porcji 3 Składniki 1 szklanka mleka,

pół szklanki śmietany kremówki,

125 g kaszy manny,

pół opakowania cukru wanilinowego,

1,5 łyżki cukru. Sposób przygotowania Zagotowanie mleka i śmietankiNajpierw w rondelku należy zagotować mleko i śmietankę, a później rozpuścić w tej mieszance cukier i cukier wanilinowy. Dodajcie kaszęCały czas mieszając, dosypcie kaszę i poczekajcie, aż całość zgęstnieje. Przelanie masy do formyKolejny krok to wyłożenie foremki (o średnicy około 10 cm) papierem do pieczenia. Później należy przelać do niej masę. Gdy całość ostygnie – włóżcie deser do lodówki na 3 godziny. Po zastygnięciu – wyłóżcie na talerze i pokrójcie.

Skąd się wzięła nazwa „legumina”?

Wzmianki o leguminie pojawiły się w książkach kucharskich już pod koniec XIX i na początku XX wieku. Już w tamtych czasach przygotowywano desery, które były nazywane właśnie leguminami. Wtedy zaliczano do nich jednak o wiele więcej potraw niż obecnie, między innymi:



makaron z twarogiem,

budynie,

omlety,

kluski,

suflety,

racuchy,

owocowe pierogi,

galaretki,

musy,

naleśniki,

owocowe zupy.



Samo słowo legumina wywodzi się z języka łacińskiego, a początkowo określane nim były artykuły spożywcze (kasza, groch, mąka) oraz jarzyny. Z biegiem czasu jednak słowo to zaczęło być związane z potrawami mącznymi, a aktualnie jest to nazwa słodkiego deseru, który był popularny za czasów naszego dzieciństwa.

Czytaj też:

Najlepsze ciasto z jagodami. Sprawdzony i prosty przepisCzytaj też:

Te galaretki to kultowy przysmak PRL. Zrobicie je tylko z 3 składników