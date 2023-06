Te galaretki to kultowy przysmak PRL. Zrobicie je tylko z 3 składników

Aktualnie wybór deserów jest naprawdę ogromny. Z łatwością różnego rodzaju słodkości dostaniemy zarówno w cukierni, jak i supermarkecie. Kiedyś jednak nie było z tym tak prosto. Do najpopularniejszych słodkich przekąsek należał popularny blok czekoladowy, ale też galaretki w cukrze, które dla wielu są wspomnieniem dzieciństwa. W czasach PRL były one kupowane na wagę. Choć teraz takie galaretki są mniej popularne, to powoli smakołyki z dawnych lat wracają do łask. Bez trudu możecie zrobić je też samodzielnie w domu.

Kultowe galaretki w cukrze to przysmak sprzed lat

W łatwy i szybki sposób możecie odtworzyć smak sprzed lat. Galaretki w cukrze są naprawdę pyszne, ale też świetnie prezentują się na talerzu, wyglądając bardzo smakowicie. Sami przekonacie się o tym, że będą sporą atrakcją wśród znajomych i rodziny, gdy pojawią się na stole. Możecie przygotować je na wiele różnych sposobów – używając do tego galaretki w jednym kolorze lub w kilku (dzięki czemu uzyskacie też różny smak tych łakoci). Z uwagi na to, że cukier po obtoczeniu w nim galaretek może się łatwo rozpuszczać – możecie podać go bezpośrednio obok. Dobrym sposobem jest też obtoczenie tych smakołyków najpierw w zmielonych na mąkę migdałach, a dopiero później w cukrze. Jeśli chcecie, żeby było zdrowiej – użyjcie zamiast niego wiórków kokosowych. Tak przygotowane galaretki z powodzeniem mogą być też ozdobą innych deserów.

Oryginalny sposób na galaretki w cukrze

Jeśli nie chcecie przygotowywać tego smakołyku w klasyczny sposób – wybierzcie bardziej oryginalną opcję. W tej formie te łakocie będą wyglądały jak kawałeczki pokrojonej pomarańczy. Co dokładnie należy zrobić? Najpierw musicie dobrze wyszorować cytrusy w gorącej wodzie. Przekrójcie je później na pół i wyjmijcie miąższ. Następnie wlejcie galaretkę do wydrążonych połówek i odstawcie do stężenia. Później wystarczy, że pokroicie je w krążki i obtoczycie w cukrze.

Wcale jednak nie musicie używać skórek z cytrusów – galaretka będzie się też bardzo fantazyjnie prezentować pokrojona w oryginalne kształty, na przykład kwiatki, kółka lub paseczki.

Jak samodzielnie zrobić ten przysmak?

Przygotowanie takich galaretek jest naprawdę bardzo proste. Musicie najpierw wycisnąć sok z kilku pomarańczy – możecie do tego użyć sokowirówki, jednak nie jest to konieczne. Później sok trzeba zmieszać z cukrem i dodać żelatynę. Taka masa powinna być przechowywana w lodówce przez około 2 godziny. Gdy nabierze już odpowiedniej konsystencji – wystarczy ją pokroić i obtoczyć w cukrze. Koniecznie wybierzcie w tym celu drobny cukier (dedykowany do pieczenia).

Przepis: Przepis na domowe galaretki w cukrze Przepis na domowe galaretki w cukrze Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 10 min. Czas gotowania 15 min. Liczba porcji 15 Składniki 3 duże pomarańcze

160 g cukru

40 g żelatyny Sposób przygotowania Wyciśnijcie sokNajpierw owoce dokładnie umyjcie, przekrójcie na pół. Wyciśnijcie sok z pomarańczy. Możecie użyć do tego sokowirówki lub zrobić to ręcznie. Połączcie ze sobą składnikiPrzy użyciu gazy odciśnijcie sok z drobinek, które znajdują się w miąższu. Całość przelejcie do rondelka, dodajcie cukier i dokładnie wymieszajcie. Później dodajcie żelatynę, ponownie wymieszajcie i odstawcie na kwadrans – sok zacznie wtedy gęstnieć. Podgrzejcie masęNastępnie postawcie rondelek na małym ogniu i podgrzewajcie taką mieszankę. Pamiętajcie, żeby cały czas mieszać. Cukier i żelatyna powinny się rozpuścić. Nie możecie jednak dopuścić do tego, by masa się zagotowała, ponieważ żelatyna straci wtedy swoje właściwości. Pokrójcie galaretkęZdejmijcie rondelek z masą z ognia i przelejcie ją do pojemnika (wcześniej wyłóżcie go folią spożywczą). Włóżcie go na 2 godziny do lodówki, a na koniec pokrójcie galaretkę w kostkę i obtoczcie w drobnym cukrze.

Czytaj też:

To ciasto z truskawkami przygotujesz w 10 minut. Wypróbuj przepis na pyszny deserCzytaj też:

Domowe lody z truskawek zrobicie raz-dwa. Smakują jak z najlepszej lodziarni