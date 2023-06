Najlepsze ciasto z jagodami. Sprawdzony i prosty przepis

Przygotowanie tego ciasta jest bardzo proste i nie zajmie dłużej, niż 10 minut. To idealny deser na letnie dni. Ciasto jest pełne soczystych i aromatycznych jagód.

Jak zrobić ciasto jogurtowe z jagodami?

Ciasta na bazie jogurtu zawsze się udają. To jogurt (można go zastąpić kefirem) sprawia, że ciasto ładnie wyrasta, a jednocześnie pozostaje wilgotne. Ważnym elementem w przepisie jest ubicie całych jajek z cukrem. Na tę czynność warto poświęcić ok. 5 minut. Można to zrobić ręcznie, ale najprościej wykorzystać mikser lub blender z końcówką do ubijania. Masa powinna być jasna, puszysta, a cukier się rozpuścić. Potem wystarczy już tylko dodać do masy jajecznej resztę składników, krótko wymieszać (nawet łyżką), dodać jagody, włożyć do piekarnika i cierpliwie czekać.

RADA: W przepisie można zastąpić olej roztopionym masłem (ważne, aby nie było gorące). Wszystkie składniki powinny być w temperaturze pokojowej. Owoce po prostu wystarczy wyłożyć na ciasto. Nie trzeba niczego do nich dodawać, ale można je wymieszać z połową kubka ostudzonego błyskawicznego kisielu – poeksperymentuj i wybierz swoją ulubioną wersję tego deseru.

Jak podawać ciasto jagodowe?

Ciasto jagodowe z tego przepisu nie potrzebuje żadnych ekstradodatków. Jest pyszne samo w sobie i prostota jest tu naszym zdaniem jego największym atutem. Jeśli chcesz, możesz gotowe i przestudzone ciasto posypać cukrem pudrem. Można je podawać udekorowane świeżymi jagodami i zielonymi listkami świeżej mięty albo melisy. Ciepłe ciasto jagodowe można podać w towarzystwie gałki lodów waniliowych.

Przepis: Ciasto jogurtowe z jagodami Proste ciasto z sezonowych owoców. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 10 min. Czas gotowania 40 min. Liczba porcji 8 Składniki 300-400 g jagód

3 jajka

3/4 szklanki cukru

łyżeczka ekstraktu z wanilii lub cukier waniliowy

2 szklanki mąki pszennej

łyżeczka proszku do pieczenia

łyżeczka sody oczyszczonej

duże opakowanie jogurtu naturalnego (ok. 330-350 g)

1/2 szklanki oleju

opcjonalnie: cukier puder do posypania ciasta Sposób przygotowania Ubij jajkaCałe jajka ubij z cukrem na jasną i puszystą masę (najprościej zrobić to mikserem). Dodaj ekstrakt waniliowy. Przygotuj masęMąkę wymieszaj z proszkiem i sodą. Dodaj do masy jajecznej razem z olejem i jogurtem. Wymieszaj krótko (aż do połączenia składników). Upiecz ciastoJagody umyj i osusz. Ciasto wyłóż na blachę wyściełaną papierem do pieczenia. Na wierzchu wysyp jagody. Piecz ok. 40 minut w temperaturze 180 stopni. Ostudzone ciasto możesz posypać cukrem pudrem.

