Gofry wyjdą lepsze niż te kupione nad morzem. Cały sekret tkwi w jednym składniku

Domowe gofry to szybki i bardzo prosty sposób na pyszny deser. W książkach kucharskich i w internecie można znaleźć mnóstwo różnych wariacji przepisów na ten specjał. Te pulchne i chrupiące wafle możecie jeść z różnymi dodatkami, dlatego naprawdę trudno o to, żeby komuś się znudziły. Idealnie sprawdzi się bita śmietana, czekolada, świeże owoce, frużelina. Jednak z samym cukrem pudrem też smakują doskonale. Jeśli chcecie, żeby wasze gofry wyszły naprawdę wybitne – dodajcie do nich jeden szczególny składnik.

W czym tkwi sekret pysznych gofrów?

Gofry budyniowe to lekko zmodyfikowana forma klasycznego przepisu. Chodzi o dodanie do ciasta, poza standardowymi składnikami, jednego opakowania budyniu. Dzięki temu deser nabierze wspaniałego smaku. Gofry staną się też bardziej kremowe. Zyskają również chrupkość i wspaniały zapach. W zależności od swoich upodobań – możecie wybierać różne smaki budyniu. Najbezpieczniejszą opcją jest użycie budyniu śmietankowego lub waniliowego – wtedy jest największe prawdopodobieństwo, że takie gofry zasmakują wszystkim, ponieważ są to bardzo lubiane i dość klasyczne smaki. Jeśli macie jednak ochotę – możecie eksperymentować i użyć na przykład budyniu o smaku czekoladowym.

Zróbcie gofry budyniowe i udekorujcie ulubionym dodatkami

Przepis: Gofry budyniowe Gofry budyniowe zachwycą wszystkich domowników. Takich jeszcze nie jedliście! Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 25 min. Liczba porcji 7 Składniki 2 szklanki mąki pszennej (typ 650),

1 opakowanie budyniu waniliowego,

1 łyżeczka proszku do pieczenia,

3 łyżki cukru,

50 g oleju rzepakowego,

1 jajko,

1,5 szklanki mleka. Sposób przygotowania Wymieszajcie wszystkie produktyNajpierw wbijcie do miski jajko, następnie dodajcie olej, cukier i budyń. Wlejcie również mleko, wsypcie mąkę i proszek do pieczenia. Całość miksujcie do momentu, aż wszystkie składniki połączą się ze sobą. Dajcie ciastu odpocząćCiasto odstawcie na 15 minut, a później ponownie zmiksujcie. Pieczenie gofrówChochelką nakładajcie ciasto na rozgrzaną gofrownicę. Pieczcie je do momentu, aż po obu stronach gofry będą pięknie rumiane. Później ostudźcie je. Podawajcie ze swoimi ulubionymi dodatkami.

O czym pamiętać przygotowując gofry?

Pamiętajcie, żeby czyste płytki gofrownicy wysmarować delikatnie olejem – dotyczy to jednak tylko pierwszej partii gofrów. Bardzo istotne jest, żeby nie otwierać gofrownicy podczas pieczenia gofrów (a na pewno nie należy tego robić zbyt często!). Jest to jedna z przyczyn, przez którą wypieki nie wychodzą smakowite. Uważa się, że najważniejszą cechą gofrów jest ich chrupkość. Co zrobić, żeby takie właśnie były? Ważne jest, by produkty, których używacie do zrobienia ciasta na gofry, miały temperaturę pokojową. W żadnym wypadku nie powinny być użyte zaraz po wyjęciu z lodówki.

Jak zrobić pyszne gofry bez gofrownicy?

Dla niektórych może być to sporym zaskoczeniem, jednak żeby zrobić smakowite gofry – wcale nie potrzebujecie do tego gofrownicy. Będzie to więc wspaniała wiadomość dla tych, którzy nie zaopatrzyli się jeszcze w ten sprzęt. W jaki sposób przygotować ten deser? Będzie gotowy praktycznie „od ręki”. Wystarczy, że upieczecie je w piekarniku lub zrobicie na patelni. Jeśli zdecydujecie się na pierwszą opcję – wlejcie ciasto na gofry do specjalnych foremek, a później pieczcie w temperaturze 220 stopni Celsjusza przez około 15- 20 minut. W przypadku smażenia tego specjału – musicie wylać porcję ciasta na rozgrzaną patelnię i smażyć do momentu, aż wafle staną się rumiane z obu stron. Nie uzyskacie wtedy charakterystycznego kształtu gofrów, ale przecież chodzi głównie o ich smak.

