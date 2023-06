Filet z kurczaka na obiad. To danie przygotujesz w pół godziny

Drób jest źródłem wartościowego białka, którego organizm potrzebuje do procesów życiowych. Znajdziemy w nim również witaminy z grupy B wspierające układ nerwowy oraz minerały: dobrze przyswajalne żelazo, które zapobiega wystąpieniu anemii oraz cynk i miedź. Po mięso z drobiu bez obaw mogą sięgać osoby na dietach odchudzających i dbające o linię. Zalecane jest również przy intensywnym wysiłku fizycznym. W 100 g jest tylko ok. 150 kcal. Filet z kurczaka jest więc niskokaloryczny, a do tego lekkostrawny. Dodatkowo zaletą mięsa z kurczaka jest to, że znacząco zmienia smak w zależności od dodanych do niego przypraw, warzyw czy sosów.

Jeśli decydujemy się na jego zakup, najlepiej wybierać mięso z ekologicznych hodowli. Chociaż będzie droższe, nie znajdziesz w nim chemicznych dodatków. Można je spożywać nawet codziennie.

Jak przyprawić filet z kurczaka?

Filet z kurczaka ma delikatny smak. Można przyprawiać go na wiele sposobów. Najprostszą wersją jest dodanie odrobiny soli i pieprzu. Ten rodzaj mięsa nadaje się też doskonale do przyrządzania pikantnych potraw. Dobrze komponuje się z nim mieszanka ostrej i słodkiej papryki oraz pieprzu. Mięso w wersji „na ostro” można przyprawić też np. sosem tabasco lub tajskim sosem sriracha, z dużą ilością chili. W orientalnej kuchni filet z kurczaka przyprawiany jest świeżym imbirem, czosnkiem, curry, sosem sojowym i odrobiną miodu. Smak mięsa z kurczaka „podkręcają” również zioła, które stosowane są z kolei w kuchni śródziemnomorskiej. Najpopularniejsza kompozycja to: suszona bazylia, oregano, czosnek i suszone pomidory.

Wypróbuj ten przepis na pierś z kurczaka na obiad

Przepis: Filet z kurczaka na szybko Zdrowy posiłek. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 10 min. Czas gotowania 20 min. Liczba porcji 2 Składniki 2 piersi z kurczaka

pół czerwonej papryki

pół puszki groszku zielonego

1 cebula

2 ząbki czosnku

natka pietruszki (pół pęczka)

sól, pieprz

przyprawy: curry, słodka i ostra papryka

ew. 200 g ryżu Sposób przygotowania Przygotuj filet z kurczakaPierś z kurczaka można podzielić na dwie części lub pokroić w paski. Następnie obtaczamy go w przygotowanej wcześniej mieszance przypraw. Do mięsa dodajemy także przeciśnięty przez praskę czosnek. Ugotuj ryżJeśli chcesz podać filet z kurczaka z ryżem, zacznij go gotować, zanim usmażysz mięso. Gotuje się ok. 15 min, w zależności od gatunku. Do wody można dodać pół łyżki soli i pół łyżeczki przyprawy curry. Rozgrzej patelnię z tłuszczemFilet z kurczaka przekładamy na patelnie i podsmażamy. Następnie dodajemy do mięsa pokrojone warzywa: paprykę i cebulę. Całość smażymy przez około 10 minut. Połącz składnikiKurczaka z warzywami mieszamy z ugotowanym ryżem. rnDo potrawy dodajemy groszek i natkę pietruszki i ponownie mieszamy. Szybki obiad z filetem z kurczaka i ryżem jest gotowy do podania.

Na co uważać, przyrządzając filet z kurczaka?

Mięso należy kupować w dobrych sklepach. Źle przechowywane może być skażone bakteriami.

Do spożycia nadaje się wyłącznie dobrze wysmażone lub upieczone mięso. Jedzenie surowego mięsa z kurczaka może doprowadzić do zakażenia bakterią Campylobacter.

Surowego filetu z kurczaka nie należy przechowywać w lodówce dłużej niż 2 dni.



Obecnie zaleca się, aby nie myć mięsa z kurczaka przed przyrządzeniem, bo istnieje ryzyko, że chlapiąca woda skazi bakteriami okoliczne powierzchnie. Dodatkowo kurczaki w sprzedaży są już oczyszczone i gotowe do przyrządzania.

