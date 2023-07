Przepis na ogórki konserwowe. Będą chrupiące, ale pod jednym warunkiem

Ogórki konserwowe to dodatek, który uwielbia większość z nas. Trwa właśnie sezon ogórkowy, więc to najlepszy czas na ich przygotowania. Co zrobić, żeby każdy się nimi zajadał?

Ogórki konserwowe warto przygotować samodzielnie – z pewnością będą smakowały znacznie lepiej niż te ze sklepowych półek. Będą idealnym dodatkiem do kanapek, ale też wielu innych potraw. Świetnie sprawdzą się też jako różnego rodzaju przystawki, zakąski, składnik sosu tatarskiego lub sałatek. Podczas przygotowywania tych przetworów trzeba pamiętać o kilku ważnych zasadach – tylko wtedy ogórki konserwowe wyjdą cudownie chrupiące, czyli takie, które wszystkim smakują najbardziej. Sposób na chrupiące ogórki konserwowe Ogórki konserwowe najlepiej smakują wtedy, gdy są soczyste i chrupiące. Żeby takie były – bardzo ważne jest dopilnowanie odpowiednich proporcji podczas ich przygotowywania. W przeciwnym razie wyjdą miękkie i stracą kolor. Kluczowa jest tutaj zalewa, a dokładnie ilość octu i wody użytej do zrobienia tych przetworów. Na 2 litry wody należy dodać 2 szklanki octu spirytusowego. Trzymając się tych proporcji, możecie być pewni, że nie rozczarujecie się po otwarciu słoika z ogórkami konserwowymi po kilku miesiącach. Niezbędnymi składnikami do zrobienia smacznej zalewy do ogórków konserwowych jest oczywiście również: czosnek, baldachy kopru i gorczycy. Ilość składników w słoiku nie musi być taka sama, ważne jest jednak, żeby ogórki były całkowicie przykryte płynem. Przepis: Ogórki konserwowe Jeśli skorzystacie z tego przepisu – wasze ogórki konserwowe wyjdą pyszne i wspaniale chrupiące. Kategoria Przekąska Rodzaj kuchni Tradycyjna Liczba porcji 5 Składniki 2 kg ogórków gruntowych,

2 szklanki octu 10 proc.,

2 litry wody,

3 baldachimy kopru,

10 liści laurowych,

2 łyżki soli kamiennej,

15 ziaren ziela angielskiego,

4 łyżki gorczycy,

2 łyżki cukru,

4 ząbki czosnku,

korzeń chrzanu,

2 łyżki czarnego pieprzu. Sposób przygotowania Przygotujcie ogórkiNajpierw oczyśćcie ogórki i umyjcie w zimnej wodzie. Zróbcie zalewęKolejny krok to przygotowanie zalewy – wlejcie do garnka 2 litry wody, wrzućcie sól oraz cukier. Całość gotujcie przez około 10 minut, a następnie zdejmijcie z gazu i odstawcie do wystygnięcia. Potem dodajcie ocet. Włóżcie ogórki do słoikówDo umytych i wyparzonych wcześniej słoików wrzućcie przyprawy, a później ułóżcie ciasno ogórki. Wlejcie zalewę tak, by zakryła całe warzywa i zakręćcie dokładnie słoiki. Etap pasteryzowaniaTeraz czas na pasteryzację – na dnie wysokiego garnka ułóżcie ściereczkę, a następnie wlejcie wodę. Słoiki ułóżcie tak, by nie stykały się ze sobą. Gotujcie je przez około 15 minut. Tak przygotowane ogórki konserwowe możecie przechowywać nawet przez cały rok. Jakie ogórki wybrać do przygotowania przetworów? Przed rozpoczęciem robienia ogórków konserwowych niezwykle ważne jest, by wybrać warzywa dobrej jakości. W przeciwnym razie mogą okazać się puste w środku lub wyjść miękkie i niesmaczne. Ogórki powinny być więc zdrowe i twarde. Dobrą metodą jest wybieranie drobniejszych warzyw – ogórki będą wtedy bardziej chrupiące. Najlepiej, jeśli zaopatrzycie się w takie ogórki, przy których kwiaty z końcówek nie zdążyły jeszcze odpaść (będą wtedy stosunkowo młode). Odmianami, które najlepiej sprawdzą się do przygotowania pysznych ogórków konserwowych, są Tytus oraz Polan. Odpowiedni będzie również ogórek Basza. Jeśli chcecie przekrajać ogórki na pół – nie wykorzystujcie do tego tych, które mają puste miejsca przy nasionach, ponieważ mogą gromadzić wodę. Unikajcie zbyt dużych ogórków, a także szerokich – mają przerośnięte pestki, mogą okazać się puste w środku, a po zawekowaniu staną się miękkie. Koniecznie sprawdźcie też, jak prawidłowo przechowywać ogórki jeszcze przed przystąpieniem do robienia z nich przetworów. Konserwowanie ogórków – przydatne wskazówki Bardzo ważne jest odpowiednie przygotowanie słoików. Najpierw musicie je dokładnie umyć – nie mogą mieć żadnych zanieczyszczeń (może to spowodować zmianę smaku ogórków, a nawet ich skiśnięcie). Jeśli wybieracie słoiki, które były już używane – odrzućcie te, które mają jakiekolwiek wyszczerbienia. Wieczka z kolei muszą być szczelne i czyste. Te wszystkie zasady pozwolą wam się uchronić przed ewentualnymi „wpadkami” podczas przygotowywania ogórków konserwowych. Pamiętajcie, żeby nie „oszczędzać” na słoikach – jeśli zauważycie jakiś defekt, po prostu nie używajcie tej sztuki. Czytaj też:

