Gdy goście dzwonią, że jadą, robię ten puszysty sernik z 4 składników. 10 minut pracy, a efekt zachwyca

Ten deser ratuje mnie w „podbramkowych” sytuacjach, na przykład wtedy, gdy dzwonią goście i mówią, że zjawią się za dwie godziny, a ja nie mam czasu ani ochoty na długie stanie w kuchni. Nie wymaga wiele pracy. W zasadzie robi się sam, a smakuje jak najlepszy wypiek z rodzinnej cukierni. Nie potrzebuje też dużej liczby składników. Wystarczy kilka produktów, które większość osób zwykle ma w domu.

Jak zrobić sernik z 4 składników?

Lubię sernik, ale mimo to ten obłędnie pyszny deser rzadko gościł w mojej kuchni. Powód jest dość prozaiczny. Brak czasu. Do dziś pamiętam jak moja ukochana babcia – chcąc sprawić mi przyjemność – spędzała niemal pół dnia w kuchni na robieniu tego ciasta. Mielenie twarogu, ucieranie jajek, odmierzanie cukru… Wszystkie te czynności wymagały cierpliwości, a tej niestety często mi brakuje. Na szczęście znalazłam przepis na sernik, który nie wymaga takiego „zachodu”. Co więcej, by go zrobić, nie potrzeba maszynki. Wystarczy miska, mikser łyżka i trochę wolnego czasu. Efekt? Puszysty, wilgotny, rozpływający się w ustach wypiek. Znika z formy jeszcze zanim zdąży dobrze ostygnąć.

Przygotowywanie tego deseru przebiega w mgnieniu oka. Wszystko dzieje się błyskawicznie. Wystarczy wymieszać ser z mlekiem skondensowanym i budyniem, dodać ubite białka i… gotowe. To właśnie mleko skondensowane nadaje sernikowi odpowiednią konsystencję. Dzięki niemu deser jest kremowy, ale nie ciężki.

Przepis: Sernik z 4 składników Świetnie smakuje i nie wymaga wiele pracy. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 1 godz. 20 min. Liczba porcji 8 Liczba kalorii 585 w każdej porcji Składniki 1 kg mielonego twarogu

5 jajek

2 budynie śmietankowe

puszka mleka skondensowanego Sposób przygotowania Szykowanie składnikówOddziel żółtka od białek. Białka ubij na sztywną pianę. Robienie masy na sernikŻółtka połącz z budyniem, mlekiem skondensowanym i serem. Zmiksuj wszystko na gładką masę. Na koniec dodaj do niej pianek z białek. Uważaj, by nie opadła. Pieczenie sernikaTortownicę wyłóż papierem do pieczenia. Wlej do niej masę na sernik. Piecz sernik w kąpieli wodnej w temperaturze 170 stopni przez 30 minut. Następnie zmniejsz temperaturę o 30 stopni i piecz przez kolejne 30 minut.

Rada: Pieczenie w kąpieli wodnej może odbywać się na dwa sposoby. Pierwszy polega na owinięciu formy z ciastem w folię aluminiową i włożeniu jej do większego naczynia wypełnionego do połowy gorącą wodą. Druga metoda jest nieco prostsza. Sprowadza się do umieszczenia w piekarniku naczynia żaroodpornego z wrzątkiem (połóż je „piętro” niżej niż ciasto).

Jak podać sernik z 4 składników?

To ciasto jest tak delikatne i kremowe, że nie potrzebuje wiele dodatków. Świetnie smakuje „solo”. Jeżeli jednak chcesz nadać mu wyjątkowego charakteru, sięgnij po świeże owoce lub mus. Dobrze sprawdzą się na przykład maliny, borówki czy gruszki – ich lekka kwasowość przełamuje słodycz mleka skondensowanego. W chłodniejsze dni możesz podać sernik kleksem bitej śmietany lub polewą z gorzkiej czekolady. Doskonale współgra też z musem z mango lub z domowym karmelem. A jeśli lubisz bardziej domowy klimat, obsyp go cukrem pudrem i serwuj gościom z filiżanką gorącej kawy lub herbaty.

