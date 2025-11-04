Zrób schabowe tak, że domownicy oszaleją! Będą obłędnie chrupiące przez ten prosty trik

Kotlety schabowe są jednym z najpopularniejszych i najbardziej lubianych dań kuchni polskiej. Zazwyczaj serwuje się je podczas ważnych uroczystości rodzinnych. Wiele osób ma też pewnie w planach podać je w domu swoim bliskim 11 listopada, czyli już za kilka dni. I choć można je przyrządzić w tradycyjny sposób, to warto nieco poeksperymentować, żeby były jeszcze smaczniejsze.

Patent na cudownie chrupiące schabowe

Jeśli chcesz, żeby twoje kotlety schabowe były obłędnie chrupiące, to zamiast używać bułki tartej, wykorzystaj panko, czyli japońską panierkę z grubszych okruchów chleba. Ma formę luźnych i chrupiących płatków. Dzięki temu kotlety po smażeniu są wyjątkowo chrupiące. Taka panierka, w przeciwieństwie do bułki tartej, nie nasiąka też tłuszczem. Dzięki temu mięso pozostaje idealnie soczyste w środku, a „skorupka” jest przyjemnie krucha.

Choć nazwa „panko” dla niektórych osób może brzmieć dość egzotycznie, to bez problemu można ten produkt dostać w większości supermarketów. Możesz używać go też do panierowania warzyw, owoców morza czy ryb.

Czym jeszcze można zastąpić bułkę tartą?

Żeby uzyskać bardziej ciekawą i chrupiącą panierkę, możesz użyć też innych produktów. Zapewne większość osób ma je już w swoim domu. Jednym z nich są płatki kukurydziane. Wystarczy je pokruszyć na drobniejsze kawałki i obtoczyć w nich kotlety. Możesz wykorzystać również sezam, który nada całej potrawie nie tylko ciekawego smaku, ale również wartości odżywczych.

Dobrze sprawdzą się też zmielone w blenderze płatki owsiane. Utworzą delikatnie chrupiącą warstwę, a do tego są zdrowszą alternatywą dla bułki tartej. Ciekawym pomysłem jest również użycie mielonych orzechów, pokruszonych chipsów lub krakersów. Jeśli z kolei chcesz, żeby kotlety były nieco delikatniejsze niż zawsze, użyj kaszy manny. Koniecznie sprawdź też, jak zrobić kotlety schabowe bez tłuszczu – mała zmiana potrafi dać naprawdę wielki efekt.

