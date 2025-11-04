To smarowidło do kanapek miała w kuchni każda gospodyni w PRL-u. Przepis jest banalnie prosty

W czasach PRL-u jedzenie miało swój niepowtarzalny charakter. Ludzie często musieli wykazywać się swoją pomysłowością, by stworzyć pyszne potrawy. To nie tylko miało swój urok, ale wiele potraw tego okresu wyróżnia się także niepowtarzalnym smakiem. Popularne były dania proste i tanie, takie jak na przykład fasolka po bretońsku, kotlety z mortadeli lub jajeczne, a jako deser podawało się z kolei kogel-mogel. Bardzo znanym i lubianym dodatkiem do kanapek był paprykarz szczeciński, czyli konserwa z rybiego mielonego mięsa, ryżu, koncentratu pomidorowego i cebuli.

Jak zrobić domowy paprykarz? Przepis

Ja ten klasyk robię teraz sama w domu, a moja rodzina wprost go uwielbia. Ma cudownie intensywny aromat, co z pewnością będzie wielką zaletą dla miłośników niebanalnych smaków. Choć nadal można dostać go w sklepie, to bez trudu przygotujesz go też samodzielnie. Jest to zdrowsza i często też smaczniejsza alternatywa dla wersji sklepowej. Co więcej, można też dostosować jego ostrość i konsystencję do własnych upodobań.

Przepis: Paprykarz To smarowidło do kanapek przypomni ci czasu dzieciństwa. Cudownie smakuje! Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 45 min. Liczba porcji 10 Liczba kalorii 145 w każdej porcji Składniki 2–3 nieduże lub 1 bardzo duża wędzona makrela

1 lub 1,5 woreczka ugotowanego ryżu (czyli ok. 100 g–150 g suchego)

2 średnie marchewki

2 nieduże cebule

1 puszka pomidorów

przecier pomidorowy (ilość wg uznania)

oliwa do smażenia

słodka papryka

ostra papryka

sól, pieprz Sposób przygotowania Przygotowanie rybyMakrelę dokładnie oczyść, usuń ości. Możesz ją również lekko zblendować. Smażenie warzywMarchewki zetrzyj na tarce o dużych oczkach. Cebule pokrój w kostkę. Na głębokiej patelni rozgrzej oliwę i zeszklij cebulę. Dodaj startą marchewkę i smaż całość przez około 5 minut. Mieszanie składnikówNastępnie wrzuć ugotowany ryż oraz przygotowaną makrelę. Dodaj również pomidory z puszki i przecier pomidorowy. Smaż przez około minutę, energicznie mieszając. DoprawianieDopraw słodką papryką, ewentualnie ostrą papryką, a także solą i pieprzem. Całość wymieszaj.

Robiąc taki paprykarz w domu, możesz użyć dorsza, mintaja lub tuńczyka. Dobrze sprawdzi się również lubiana przez wiele osób makrela.

Pomysły na inne pyszne pasty śniadaniowe

Na śniadanie lub kolację można przygotować wiele pysznych past. Często jest to bardziej wartościowy dodatek do kanapek niż ser lub szynka. Cudownie smakuje pasta jajeczna z majonezem i szczypiorkiem. Świetnym pomysłem jest też zrobienie pasty z tuńczyka z jogurtem naturalnym i kukurydzą. Z kolei do pasty z makreli warto dodać ogórki kiszone i czerwoną cebulę. Miłośnicy warzyw koniecznie powinni spróbować zrobić domowy hummus – wcale nie jest to takie trudne, jak mogłoby się wydawać. Pyszna i bardzo zdrowa jest również pasta z awokado. Wystarczy dodać odrobinę soku z cytryny oraz czosnku i gotowe. Dobrym pomysłem jest również przyrządzenie pasty z pieczonej papryki i sera feta. Ciekawą propozycją jest pasta z soczewicy z dodatkiem curry lub pasta z fasoli przyprawiona wędzoną papryką.

