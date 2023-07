Zrób gazpacho. To hiszpański chłodnik doskonały na upały

Przygotowanie gazpacho nie jest trudne. Zupy nie trzeba gotować, podaje się ją schłodzoną. Wystarczy kilka składników dobrej jakości: dojrzałe pomidory, papryka, ogórek, czosnek, chleb, oliwa z oliwek i odrobina octu. Zupa jest pyszna, orzeźwiająca i mało kaloryczna. W 100 g jest tylko 18 kcal. Zalecana jest osobom, które się odchudzają i dbają o linię. Jest zdrowa, a korzystne właściwości zawdzięcza zawartym w niej składnikom. Dostarczaj: białko, węglowodany, błonnik, witaminy: C, D, B 12, a także sód, potas, żelazo, wapń i magnez.

Spróbuj przygotować domowe gaspacho

Przepis: Gazpacho Hiszpański chłodnik. Kategoria Zupa Rodzaj kuchni Śródziemnomorska Czas przygotowania 10 min. Czas gotowania 1 godz. 20 min. Liczba porcji 4 Składniki 5 dużych, dojrzałych pomidorów

1 mała biała cebula

1/2 czerwonej papryki

1 ogórek

2 ząbki czosnku

1/2 łyżeczki octu winnego

3 łyżki oliwy z oliwek

1/4 szklanki przegotowanej wody

1 kromka suchego wiejskiego chleba obranego ze skórki

sól i pieprz do smaku Sposób przygotowania Przygotuj warzywaPomidory sparzamy i obieramy ze skórki. Kroimy na ćwiartki, usuwamy gniazda nasienne, a następnie siekamy na drobną kostkę. Na kostkę kroimy obrany ze skórki ogórka, paprykę i cebulę. Zostawiamy po trochu z każdego warzywa do ozdoby, a resztę umieszczamy w blenderze. Namocz w wodzie chlebChleb moczymy w wodzie. Dokładamy do blendera razem z oliwą z oliwek, octem winnym i drobno posiekanymi ząbkami czosnku. Zblenduj zupęBlendujemy składniki, aż zupa będzie miała gładką konsystencję. Doprawiamy do smaku solą i pieprzem. Schłodź zupęGazpacho chłodzimy w lodówce przez minimum 2 godziny. Podaj posypany pokrojonymi w kostkę warzywami i oliwąAndaluzyjski chłodnik podajemy posypany pokrojonymi w kostkę pomidorami, ogórkiem i papryką oraz polewamy dużą ilością oliwy z oliwek. Dla utrzymania temperatury dania, do gazpacho można wrzucić kostki lodu.

Prozdrowotne działanie chłodnika gazpacho

Bazą chłodnika są pomidory, a to warzywo niezwykle korzystnie działa na organizm człowieka. Pomidory warto jeść choćby dlatego, że zawierają likopen. To organiczny związek z grupy karetonoidów o działaniu przeciwutleniającym, wspierający walkę z otyłością. Likopen opóźnia procesy starzenia, ponieważ neutralizuje wolne rodniki i działa antynowotworowo. Dlatego spożywanie pomidorów zalecane jest m.in. w profilaktyce raka szyjki macicy. Działanie likopenu wzmacnia również zawarta w pomidorach witamina C.

Ponadto pomidory są źródłem witamin z grupy B, witamin K i PP, które poprawiają kondycję układu krwionośnego, nerwowego i przyspieszają metabolizm. Badania wskazują, że te warzywa zawierają związki mogące powstrzymać rozwój chorób układu krążenia. Zawarty w pomidorach kwas 9-okso-oktadekadienowy zapobiega powstawaniu zaburzeń w metabolizmie tłuszczów, czyli dyslipidemii. Potas natomiast reguluje ciśnienie krwi. Wraz z witaminami z grupy B wpływa na obniżenie tzw. złego cholesterolu LDL. Z kolei zawarty w pomidorach magnez i wapń wspomagają pracę układu kostnego, a także działają moczopędnie. Dlatego spożywanie warzyw jest zalecane podczas infekcji dróg moczowych.

Uwaga: Jedzenie pomidorów nie dla wszystkich jest wskazane. Osoby chore na dnę moczanową i reumatoidalne zapalenie stawów powinny ich unikać. Pomidory mogą wywoływać też zgagę i uczulać. Alergizująco działa zwłaszcza skórka z pomidorów, którą po sparzeniu łatwo usunąć.

