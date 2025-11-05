Dietetyk ostrzega: ten błąd żywieniowy popełnia większość seniorów! Cierpi wątroba i pamięć

Seniorzy to grupa, która powinna szczególnie dbać o sposób swojego odżywiania. To, co jedzą, bezpośrednio przekłada się na ich zdrowie, które jest szczególnie zagrożone. Odpowiednio zbilansowana dieta może wspierać odporność, która w starszym wieku często jest już obniżona. Zdrowe odżywianie i dostarczanie organizmowi wszystkich niezbędnych składników odżywczych może zmniejszać ryzyko chorób serca, cukrzycy, ale również problemów z układem kostnym. Ważne jest też unikanie nadmiaru tłuszczów nasyconych, soli oraz cukru.

Częsty błąd żywieniowy seniorów

Istotne jest również unikanie częstego wśród seniorów błędu żywieniowego. Opowiedział o nim w opublikowanym nagraniu dietetyk dr Bartosz Kulczyński. Chodzi o jedzenie zbyt małej ilości ryb, a w przypadku niektórych osób jest to całkowity brak tego produktu w diecie. Może to wynikać między innymi z tego, że ryby są kojarzone z dość drogim produktem. Ekspert zauważył jednak, że wcale nie trzeba kupować na przykład dzikiego łososia, którego cena rzeczywiście jest dość wysoka, i spożywać go co drugi dzień. Tak naprawdę wystarczy zjeść dwie porcje ryb tygodniowo, takich jak śledź, sardynki lub pstrąg tęczowy. Są to bowiem bardzo wartościowe ryby.

Regularne sięganie po wspomniane ryby jest ważne z uwagi na to, że zawierają one pełnowartościowe, lekkostrawne białko. Dodatkowo są zasobne w składniki deficytowe w naszej diecie, takie jak jod, selen, witamina B12 i kwasy tłuszczowe omega-3 – powiedział specjalista.

Ten ostatni składnik jest szczególnie cenny w przypadku osób starszych. Wynika to z tego, że zapobiegają one stłuszczeniu wątroby, chronią naczynia krwionośne przed patologicznymi zmianami, a także wspomagają sprawność umysłu i pamięć. Mają działanie przeciwzapalne, dzięki czemu łagodzą też bóle stawów.

Co więcej, badacze zaobserwowali, że osoby, które dostarczają wysokie ilości kwasów omega-3, odznaczają się zwiększoną długością życia – podsumował ekspert.

Jak zdrowo przygotować ryby?

Jeśli chcesz przyrządzić ryby w zdrowy sposób, to najlepiej jest je gotować w wodzie lub na parze. Można je także upiec w folii lub w pergaminie. Należy jednak unikać smażenia ich w głębokim tłuszczu. Nie tylko zwiększa to znacznie kaloryczność potrawy, ale też często podnosi zawartość tłuszczów, w tym niezdrowych tłuszczów trans, jeśli używany jest niskiej jakości olej. Dodatkowo w ten sposób dochodzi do utraty cennych składników odżywczych. Wysoka temperatura i długi czas smażenia mogą degradować delikatne kwasy tłuszczowe omega-3.

