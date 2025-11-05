Zamień poranną kawę na coś lepszego. Poprawia koncentrację i nastrój, działa antyoksydacyjnie

Wiele osób sięga rano po kawę. Najczęściej robi to jednak z przyzwyczajenia, traktując ten napój jako nieodłączny element poranka. Warto jednak wiedzieć, że istnieją też inne napoje, które mogą dodać energii i poprawić koncentrację. Niektórzy piją więc zieloną herbatę, yerba matę czy ciepłą wodę z cytryną. Ja, jako alternatywę dla porannej kawy, wybieram jednak coś zupełnie innego.

Pyszna i zdrowa alternatywa dla kawy

Gorzka, gorąca czekolada to pyszny zamiennik kawy. Nie daje on tak silnego pobudzenia jak klasyczna „mała czarna”, jednak dostarcza delikatny zastrzyk energii, ponieważ zawiera kakao. Poprawia więc koncentrację bez „nagłego uderzenia”, jak to się dzieje w przypadku kawy. Zawiera bowiem teobrominę i odrobinę kofeiny, dzięki czemu ten napój jest łagodniejszym stymulantem i działa dłużej.

Co więcej, jest też bogaty w przeciwutleniacze. Kakao, zawarte w czekoladzie, jest jednym z najbogatszych źródeł antyoksydantów. Neutralizują one wolne rodniki, chroniąc komórki przed uszkodzeniami i opóźniając procesy starzenia się organizmu. Jego regularne spożywanie może poprawiać funkcje poznawcze, pamięć i koncentrację. Dodatkowo kakao stymuluje wydzielanie endorfin i serotoniny, dlatego poprawia ogólne samopoczucie i nastrój. Gorąca czekolada to także bogactwo minerałów, takich jak magnez i żelazo.

Jak przygotować gorącą czekoladę?

Najlepiej wybierać czekoladę, która charakteryzuje się dużą zawartością kakao (na przykład 70 procent lub więcej). Zrezygnuj też z dodawania cukru, a otrzymasz wtedy pyszny i naprawdę zdrowy napój. Jeśli jednak musisz go posłodzić, użyj do tego niewielkich ilości syropu klonowego, miodu lub erytrytolu. Możesz dodać też przyprawy, które „podkręcą” smak tego napoju, takie jak cynamon czy wanilia. Pamiętaj również, żeby go nie gotować, ponieważ flawonoidy zawarte w kakao są wrażliwe na wysoką temperaturę. Wystarczy go podgrzać. Jako dodatków możesz użyć też odrobiny konfitury (na przykład wiśniowej) czy tartej skorki pomarańczy.

Przepis: Czekolada do picia Ja ostatnio piję tylko ten napój zamiast kawy. Smakuje cudownie. Kategoria Napój Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 10 min. Liczba porcji 1 Liczba kalorii 442 Składniki 250 ml pełnotłustego mleka

1 łyżka kakao w proszku

4 kostki dobrej jakości gorzkiej czekolady Sposób przygotowania Mieszanie składnikówWlej mleko do rondelka, dodaj kakao i pokrojoną czekoladę. Całość podgrzewaj na małym ogniu do momentu, aż czekolada się rozpuści.

Czytaj też:

Zawsze pij kawę o tej porze dnia. Naukowcy potwierdzają: wtedy najlepiej działa na serceCzytaj też:

Bosacka ostrzega przed tą herbatą. Przeczytaj, zanim zaparzysz kolejny kubek!