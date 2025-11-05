Tego kefiru nie kupuję w Lidlu ani w Biedronce. Ma trzy razy więcej białka, nic dziwnego, że poleca go dietetyk

W ostatnich latach coraz więcej osób przywiązuje dużą wagę do zdrowego stylu życia. Jednym z produktów, który ma świetne działanie na nasze zdrowie i powinien znaleźć się w diecie każdej osoby, jest kefir. Ja ten napój mleczny znalazłam w odsłonie, która zawiera naprawdę pokaźne ilości białka. Znalazłam go nie w Biedronce czy w Lidlu, tylko w innym popularnym supermarkecie.

Kup ten zdrowy kefir w Kauflandzie

W Kauflandzie dostaniesz kefir proteinowy marki „Łaciaty”. Produkt ten poleca między innymi dietetyk dr Michał Wrzosek. Ma on 7 g białka na 100 g, czyli w całym opakowaniu znajduje się aż 25 g białka. Dla porównania zawartość białka w standardowym kefirze to ok. 2,9–3,4 g. Jest więc to świetny wybór, jeśli chcesz zwiększyć ilość białka w swojej diecie. Produkt ten jest także dość tani, ponieważ kosztuje tylko 3,99 zł. Ja od razu wrzuciłam do koszyka kilka sztuk, by mieć zapas w domu i sięgać po niego codziennie.

Dlaczego białko jest ważne?

Białko jest podstawowym materiałem budulcowym każdej tkanki oraz komórki w naszym organizmie. To również główny składnik mięśni, kości, skóry, włosów i paznokci. Jest też niezbędne do regeneracji. To także integralna część układu immunologicznego i bezpośrednio przekłada się na naszą odporność. Pamiętaj też, że organizm nie magazynuje białka w postaci zapasów, dlatego należy dostarczać je w diecie codziennie.

Jakie właściwości ma kefir?

Kefir przede wszystkim jest bogaty w probiotyki, ponieważ zawiera żywe kultury bakterii i drożdży, które wspierają zdrowie jelit. Probiotyki te pomagają w przywróceniu równowagi mikroflory jelitowej, co z kolei jest bardzo ważne, aby składniki odżywcze odpowiednio się wchłaniały. Co więcej, spożywanie kefiru jest szczególnie zalecane po kuracji antybiotykami, ponieważ pomaga w odbudowie flory zniszczonej przez leki.

Ten produkt wzmacnia także odporność organizmu. Dodatkowo jest świetnym źródłem wapnia, który jest kluczowy dla zdrowia kości i zębów. Powinny go pić również osoby będące na diecie odchudzającej, ponieważ ma on mało kalorii. Działa także przeciwzapalnie oraz stanowi dobre źródło witamin z grupy B.

