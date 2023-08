Jabłkowy mus z cynamonem bez cukru. Idealny na zdrowy deser

Mus jabłkowy z cynamonem można spożywać jako samodzielną przekąskę, albo dodać go do naturalnego jogurtu, owsianki, granoli, posmarować nim naleśniki lub dodać do ciasta. Wiele osób dziwi się, że można przygotować smaczny deser bez cukru. Mus jabłkowy z cynamonem jest dowodem, że może się to udać. Jabłka posiadają bowiem naturalną słodycz, którą podkreśla smak cynamonu, dodawany do tego smakołyku. Dodatkowo jabłka są bogate w pektyny, które nadają musowi odpowiednią konsystencję.

Przepis: Jabłkowy mus z cynamonem Naturalny, bez konserwantów. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 20 min. Czas gotowania 1 godz. 30 min. Liczba porcji 10 Składniki 5 kg jabłek

1 łyżka cynamonu

1/2 szklanki wody Sposób przygotowania Przygotuj jabłkaOwoce obierz ze skórki i usuń gniazda nasienne. Pokój na kawałki, włóż do garnka. Podlej odrobinę wodą. Gotuj na wolnym ogniu, co jakiś czas mieszając. Dodaj cynamonGdy jabłka się rozpadną, dodaj cynamon i wymieszaj. Zdlenduj owoceBlenduj przez 2 minuty, aż powstanie mus. Przełóż do słoikówGorący mus można przełożyć do słoików. Nie ma potrzeby pasteryzowania go.

Dlaczego warto jeść desery z jabłek?

Jabłka to jedne z najzdrowszych i tanich owoców, które są dostępne przez cały rok. Korzystnie działają na zdrowie dzięki zawartości witaminy C, K, witamin z grupy B, kwasu foliowego i przeciwutleniaczy. Ponadto są bogate w błonnik pokarmowy, który wpływa pozytywnie na funkcjonowanie układu pokarmowego, zmniejsza ryzyko zaparć i przeciwdziała nowotworom jelita grubego. Co ważne, nawet osoby mające problemy z trawieniem surowych jabłek, nie powinny rezygnować ze spożywania tych owoców. Mogą zjeść jabłka gotowane, które proponujemy w naszym deserze.

Co daje dodatek cynamonu do jabłek?

Cynamon to jedna z przypraw, które mogą być stosowane do deserów, ale również zup i dań mięsnych. Wyróżnia się nie tylko wyjątkowym smakiem i aromatem, ale także pozytywnym wpływem na nasze zdrowie. Cynamon zalecany jest osobom, które chcą schudnąć, przyspiesza bowiem metabolizm. Ale to nie jedyne jego działanie. W medycynie naturalnej stosowany jest również w celu redukcji stanów zapalnych o podłożu bakteryjnym, łagodzenia objawów przeziębienia i zaburzeń trawienia, a także obniżenia poziomu złego cholesterolu i poziomu glukozy we krwi.

Warto pamiętać, że cynamon w nadmiarze może szkodzić naszemu zdrowiu, co jest związane z wysoką zawartością kumaryny – związku, który może wywoływać skutki uboczne. Dlatego spożycie cynamonu nie powinno przekraczać 1/2 – 1 łyżeczki dziennie.

Czytaj też:

Pij napar z cynamonu! Wspomaga odchudzanie i niweluje ból głowyCzytaj też:

Owsianka z tymi dodatkami pomoże w zgubieniu boczków. Co do niej dodać?