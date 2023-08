Owsianka z tymi dodatkami pomoże w zgubieniu boczków. Co do niej dodać?

Owsianka, czyli ugotowane na wodzie lub mleku płatki owsiane, staje się coraz bardziej popularna w naszym kraju. Ma liczne grono wielbicieli ze względu na szybki czas przygotowania, ale też wiele możliwości podania jej. Można ją jeść zarówno na słodko, jak i w wersji wytrawnej. Co więcej, możecie przygotować też owsiankę do picia, która idealnie sprawdzi się jako szybka wersja śniadania „na wynos”. Ta śniadaniowa potrawa jest zdrowa, szybka i pożywna. Ważne jest jednak, żeby wystrzegać się błędów, które mogą odebrać jej cenne właściwości. Koniecznie sprawdźcie, czego nie robić z owsianką., ponieważ w ten sposób traci to, co najcenniejsze.

Dietetyczne dodatki do owsianki

Owsiankę można ugotować na zwykłym krowim mleku lub napoju roślinnym. Jeśli jednak chcecie przygotować ją w wersji dietetycznej – użyjcie wody, a następnie wymieszajcie ją z jogurtem naturalnym.

Jako dodatki do dietetycznej owsianki idealnie sprawdzą się też:



pestki dyni,

pestki słonecznika,

siemię lniane,

nasiona chia,

awokado,

jagody goji,

borówki.

Nie musicie też rezygnować z ulubionych orzechów czy owoców, jednak zadbajcie o to, by nie dodawać ich przesadnie dużo.

Odchudzający dodatek do owsianki

Odchudzającym dodatkiem do owsianki, który szybko podkręci metabolizm, jest cynamon. Wspomaga on odchudzanie ze względu na swoje właściwości – wpływa na zmniejszenie apetytu, co z kolei ułatwia proces utraty zbędnych kilogramów. Zawiera również substancje fenolowe, które biorą udział w metabolizmie węglowodanów i przyczyniają się do jego przyspieszenia. Dodatkowo cynamon ma regulujący wpływ na poziom cukru we krwi, a jednocześnie zwiększa poziom insuliny w organizmie. Zapobiega także przemianie metabolizowanego cukru w tłuszcz.

Czego nie dodawać do dietetycznej owsianki?

W przygotowaniu owsianki dużą rolę odgrywają dodatki. Możecie ją posłodzić miodem, cukrem lub syropem klonowym, jednak jeśli chcecie schudnąć – zdecydowanie z tego zrezygnujecie. Czego nie dodawać do owsianki? Unikajcie na pewno:



masła orzechowego,

kremu z nerkowców,

czekolady.

Do owsianki nie powinniście też dodawać soli, słodkich syropów, dosładzanych dżemów czy suszonych owoców. Zrezygnujcie również z masła – choć sprawia, że konsystencja owsianki staje się bardziej kremowa i smaczniejsza, to również zwiększa ono kaloryczność tej potrawy. Podobnie jest też z tłustym mlekiem.

Owsianka idealna na odchudzanie

Poza licznymi zdrowotnymi właściwościami owsianka jest też świetną propozycją dla osób, które chcą pozbyć się nadprogramowych kilogramów. Płatki owsiane są źródłem wielu cennych witamin, minerałów, ale również błonnika, który zapewnia uczucie sytości na długi czas. W efekcie – możecie zjeść niedużą porcję owsianki, a czuć się naprawdę najedzeni. Płatki owsiane w porównaniu do innych zbóż mają najwięcej błonnika rozpuszczalnego, który pod wpływem wody pęcznieje w jelitach, a w konsekwencji – zaspokaja głód. Warto pamiętać też o tym, że owsianka pozytywnie wpływa na pracę układu trawiennego, dodatkowo obniża poziom cukru we krwi oraz przyczynia się do oczyszczenia naczyń krwionośnych ze złogu cholesterolu.

Czytaj też:

Pudding z nasionami chia na odchudzanie. Przepis na zdrowy deserCzytaj też:

Cztery rodzaje płatków i świeże maliny. Przepis na pyszne śniadanie