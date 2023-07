Pij napar z cynamonu! Wspomaga odchudzanie i niweluje ból głowy

Cynamon ma charakterystyczny korzenny, słodkawy smak. Wielu osobom kojarzy się ze świątecznymi wypiekami, a zwłaszcza pierniczkami, do których dodawana jest ta przyprawa. Nie trzeba jednak czekać do Bożego Narodzenia, żeby skorzystać z jego prozdrowotnych właściwości. Dobrym sposobem, żeby spożywać go codziennie, jest przygotowanie naparu z cynamonu. Do przygotowania należy użyć lasek cynamonu. Opcjonalnie można dodać odrobinę miodu. Podajemy przepis.

Przepis: Napar z cynamonu Łatwo go przygotować. Gasi pragnienie i wspomaga odchudzanie. Kategoria Napój Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 5 min. Czas gotowania 10 min. Liczba porcji 2 Składniki 1 laska cynamonu

2 szklanki wody Sposób przygotowania Zagotuj wodęZagotuj wodę z laską cynamonu (w proporcji 1 szklanka wody:1 laska cynamonu). Ostudź naparZostaw napar do przestudzenia. Przed podaniem rozcieńczaj z zimną wodą.

Dlaczego warto pić wodę z cynamonem?

Cynamon od wieków był stosowany jako lek w tradycyjnej medycynie ajurwedyjskiej i chińskiej. Leczono nim problemy trawienne. Badania potwierdziły te właściwości, a ponadto stwierdzono, że regularne spożywanie cynamonu wspomaga odchudzanie. A to dlatego, że cynamon rozgrzewa, przyspiesza przemianę materii i pobudza organizm do spalania tłuszczu. Ponadto picie naparu z cynamonu hamuje apetyt. Ale to nie jedyne korzystne działanie cynamonu.

Picie naparu z cynamonu niweluje również bóle głowy, zwłaszcza te spowodowane stresem, łagodzi bowiem napięcia. Cynamon zawiera również duże ilości przeciwutleniaczy polifenolowych. Chronią one organizm przed stresem oksydacyjnym i zapobiegają rozwojowi nowotworów. Zalecany jest również osobom, które cierpią na insulinooporność, gdyż pomaga obniżyć poziom cukru we krwi.

Kto nie powinien sięgać po cynamon?

Chociaż cynamon jest zdrowy, to nie każdy może go spożywać. Niewskazany jest dla osób z wrzodami żołądka i dla kobiet w ciąży. Niektórych cynamon może również uczulać.

Czytaj też:

Jak prawidłowo nawadniać organizm? Sprawdź, czy robisz to dobrzeCzytaj też:

Przygotuj owsiankę na kefirze. Reguluje trawienie i wspomaga odchudzanie