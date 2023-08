Przygotuj dereniówkę. To „szlachecka” nalewka, która zapobiega anemii

Dereń właściwy, zwany też dereniem jadalnym (Cornus mas), to krzew lub niewielkie drzewo. Pochodzi z południowo-wschodniej i środkowej Europy oraz zachodniej Azji. Ze względu na właściwości prozdrowotne, ale też piękny wygląd, uprawiany jest w wielu krajach, również w Polsce. Owoce derenia mają charakterystyczny cierpki smaki, który przypomina nieco wiśnie lub żurawinę. Można je zbierać od lipca aż do października.

Nalewka z derenia – jakie owoce są najlepsze?

Na nalewkę najlepiej nadają się ciemnoczerwone, bordowe owoce, gdyż są wtedy najbardziej aromatyczne i słodkie. Najlepiej zbierać te, które spadną z krzaka. Jeśli kupujemy owoce, to najlepiej oddzielić te jasne od ciemnych. Ciemne najlepiej przeznaczyć do zrobienia nalewki, a z jasnych zrobić na przykład kompot. Przyrządzenie nalewki nie jest trudne, jednak trzeba pamiętać, że trzeba ją odstawić na kilka miesięcy, zanim będzie gotowa do spożycia. Dlatego warto przygotować ją już teraz.

WAŻNE: Nalewki z derenia nie powinny pić dzieci, kobiety w ciąży i inne osoby, które z różnych względów nie mogą spożywać alkoholu. Według WHO nie ma bezpiecznej dawki alkoholu.

Przepis: Dereniówka Nalewka z derenia jadalnego. Sprawdzony przepis. Kategoria Napój Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 30 min. Liczba porcji 20 Składniki 1 kilogram owoców derenia jadalnego

1 litr spirytusu

1 kilogram cukru

1 litr wody Sposób przygotowania Przygotuj owoceDo przygotowania dereniówki należy wybrać dojrzałe, czerwone i pozbawione skaz oraz uszkodzeń owoce. Trzeba je umyć i osuszyć. Nakłuj owoce wykałaczkąNakłuj owoce wykałaczką. Dzięki temu skutecznie uwolnią soki oraz zawarty w nich smak i aromat. Zalej owoce alkoholemOwoce zalej alkoholem. Dokładnie zakręcony słoik odstaw w chłodne, zacienione miejsce na miesiąc. Po tym czasie alkohol przelej do drugiego naczynia i odstaw. Owoce natomiast zasyp cukrem, słoik przykryj ścierką lub gazą i odstaw na kilka dni. Połącz owoce z alkoholemDokładnie odsącz owoce i sok z cukrem wymieszaj dokładnie z alkoholem, którym zalany był wcześniej dereń. Przefiltruj owoceOwoce należy odstawić na tydzień, po czym przefiltrować. Odstaw dereniówkę na kilka miesięcyGotową nalewkę odstaw na przynajmniej pół roku. Aby dereniówka nabrała smaku i mocy, może leżakować nawet kilka lat.

Prozdrowotne działanie dereniówki

Chociaż owoce derenia zawierają niewiele miąższu, to zawierają bogactwo witamin i minerałów. Znajdziemy w nich spore ilości witaminy C, antyoksydantów oraz żelaza. To właśnie dlatego przypisuje się dereniówce pomoc w zwalczaniu anemii, pito ją także, by zapobiec tej chorobie. Spożywanie dereniówki zalecano też kobietom zmagającym się ze zbyt obfitymi miesiączkami, podczas których tracą cenne dla organizmu żelazo. Nalewka z owoców derenia jadalnego stosowana była również jako środek przeciwgorączkowy, na przeziębienie i podniesienie odporności organizmu. Wskazuje się, że jest pomocna przy leczeniu przeziębień oraz infekcjach grypowych. Dzięki zawartości kwasów organicznych, fitoncydów i innych aktywnych związków, jest stosowana w dolegliwościach żołądkowych, biegunkach i kolkach żołądkowych. Przyspiesza też przemianę materii, dlatego polecana jest osobom zmagającym się z nadwagą i otyłością.

Jak w kuchni wykorzystać owoce derenia?

Owoce derenia, po przemrożeniu, można spożywać na surowo lub wykorzystać do sosów. Doskonale podnoszą smak dziczyzny i innych mięs. Nadają się też do przygotowania z nich przetworów, na przykład dżemów, konfitur, syropów, soków. Wytwarza się z nich także nadzienie do cukierków.

Czytaj też:

5 objawów niedoboru żelaza. To nie tylko ciągłe zmęczenie i problemy z koncentracjąCzytaj też:

Czy dieta wegańska jest bezpieczna dla zdrowia? Ekspert odpowiada