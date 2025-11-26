Nie w Biedronce ani w Lidlu. Rekordowo tanią kawę kupisz teraz gdzie indziej

Kawa jest jednym z droższych artykułów spożywczych. Mimo to wiele osób nie wyobraża sobie bez niej poranka i regularnie ją kupuje. Aromat świeżo zaparzonej kawy działa pobudzająco i dodaje energii, przez co dla większości jest to codzienny rytuał, który pomaga dobrze rozpocząć dzień.

Tania kawa w Aldi

Aktualnie trwa świetna promocja na ten produkt w Aldi, czyli supermarkecie, gdzie zakupy robi wielu Polaków. Kilogram kawy ziarnistej marki „Dallmayr” kosztuje 79,99 zł. Jednak przy zakupie dwóch sztuk drugie opakowanie będzie przecenione aż o 75 procent. Cena za drugie opakowanie wynosi więc tylko 19,99 zł. Ta promocja trwa do najbliższej soboty (29 listopada). Do wyboru są dwa rodzaje tego produktu: Crema Dolce lub Crema Forte.

Jeśli nie jesteś miłośnikiem kawy ziarnistej, to już od czwartku (27 listopada) w świetnej cenie dostaniesz kawę rozpuszczalną Jacobs Crema. Zasady są podobne. Ta kawa w cenie regularnej kosztuje 39,99 zł, jednak za drugie opakowanie zapłacisz jedynie 14,99 zł. Oznacza to, że nabędziesz ją aż o 62 procent taniej niż normalnie. Promocja trwa do soboty (29 listopada). Wspaniałą wiadomością jest to, że nie obowiązują żadne limity na powyższe produkty.

Jak przechowywać kawę?

Jeżeli jesteś smakoszem kawy, to z pewnością zależy ci na tym, by jak najdłużej zachowała ona swój wspaniały smak i aromat. Zadbaj więc o to, by przechowywać ją w odpowiedni sposób. Przede wszystkim trzymaj ją w szczelnym pojemniku, w suchym i zaciemnionym miejscu. Unikaj przezroczystych opakowań, ponieważ dostęp światła źle działa na jakość kawy. Najlepiej jest ją trzymać w oryginalnym opakowaniu. Po zamknięciu go klamrą lub spinaczem można włożyć je wtedy do puszki lub pudełka, które tworzy dodatkową warstwę ochronną.

Wbrew niektórym opiniom lodówka nie jest zbyt dobrym miejscem do przechowywania kawy. Zbyt niska temperatura spowoduje utratę cennych aromatów. Z kolei różnorodne zapachy innych produktów mogą zostać wchłonięte przez kawę.

