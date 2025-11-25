Upiekłam je raz i już nie wróciłam do innych. Najprostsze pierniczki, które miękną z każdym dniem

Pierniczki to jeden z najbardziej charakterystycznych wypieków, które od razu przywodzą nam na myśl święta Bożego Narodzenia. Ich korzenny zapach wprowadza do całego domu bardzo wyjątkową atmosferę, która kojarzy się z przygotowaniami do świąt. Ich pieczenie to często rodzinna tradycja, a ozdabianie tych ciasteczek kolorowym lukrem i posypkami jest ulubionym zajęciem najmłodszych.

Przepis na najprostsze pierniczki

Przyrządzanie pierniczków zawsze kojarzyło mi się jednak z dość skomplikowaną czynnością. Moja koleżanka podzieliła się ze mną jednak przepisem, dzięki któremu przygotowanie tych wypieków jest naprawdę niezwykle proste.

Przepis: Proste pierniczki To najprostszy przepis z jakiego korzystałam, musisz wypróbować! Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 45 min. Liczba porcji 10 Liczba kalorii 248 w każdej porcji Składniki 2 szklanki mąki pszennej

2 łyżki miodu

2/3 szklanki cukru

1,5 łyżeczki sody oczyszczonej

½ łyżeczki kakao (opcjonalnie)

1 torebka przyprawy do piernika (ok. 20 g)

2 łyżki masła

1 jajko

dodatkowe jajko do posmarowania

ok. 4 łyżki ciepłego mleka Sposób przygotowania Łączenie składnikówPrzesiej mąkę do miski lub na blat. Dodaj gorący, rozpuszczony miód i wymieszaj go z mąką, najlepiej siekając całość nożem. Dosyp cukier, sodę, kakao i przyprawę do piernika. Następnie dodaj masło oraz jedno jajko. Wlej 1–2 łyżki mleka i zacznij łączyć składniki. Dodawaj kolejne porcje mleka tylko wtedy, gdy ciasto jest zbyt suche, ma być miękkie i elastyczne. Wyrabianie ciastaWyrabiaj ciasto rękami około 10 minut, aż stanie się gładkie. Rozwałkuj je na grubość około 5 mm na lekko oprószonym mąką blacie. Wytnij pierniczki foremkami i przełóż je na blachę wyłożoną papierem do pieczenia. Zachowaj odstępy, bo odrobinę urosną. Posmaruj wierzch rozmąconym jajkiem. Pieczenie pierniczkówPiecz w temperaturze 180°C (góra–dół) przez około 10 minut. Po wyjęciu z piekarnika pierniczki mogą wydawać się miękkie — po ostygnięciu stwardnieją.

Pamiętaj, żeby użyć dobrej przyprawy do pierników, najlepiej z dużą ilością cynamonu, imbiru, goździków i kardamonu. Ciasto na pierniki możesz zagnieść z wyprzedzeniem i przechowywać je w lodówce. Ważne jest to, by pierniczki zawsze piec tylko do lekkiego zrumienienia.

Jak zrobić pyszne pierniczki? Wskazówki

Naturalne jest, że pierniczki twardnieją po upieczeniu, dlatego warto przygotować je odpowiednio wcześnie. W trakcie leżakowania w puszce lub w pojemniku dojrzewają i miękną. Ten czas jest też niezbędny, by przyprawy uwolniły swój pełny aromat, a smaki się przegryzły. Dekorować możesz je jednak w dowolnym momencie. Jest to przecież jedna z najprzyjemniejszych czynności. Możesz do tego użyć kolorowego lukru i specjalnych posypek, które dostaniesz w wielu supermarketach.

Ważna jest też jakość składników. Przede wszystkim staraj się użyć dobrej jakości miodu (np. lipowego), ponieważ to on odpowiada za charakterystyczną teksturę tych ciasteczek i ich smak. Żeby szybciej zmiękczyć pierniczki, możesz użyć kilku sprytnych sposobów. Jednym z nich jest włożenie do pudełka kilku kostek brązowego cukru. Dzięki zawartości melasy, będzie on oddawał wilgoć pierniczkom. Kolejny patent włożenie tam kromki chleba. Ma wysoką wilgotność i również odda ją pierniczkom, dzięki czemu szybciej zmiękną. Podobne działanie mają pianki marshmallow. Jeśli nie wyobrażasz sobie Bożego Narodzenia bez piernika sprawdź przepis na niezwykle aromatyczny piernik.

Czytaj też:

Najlepszy bigos jadłam w górskiej karczmie. Smakuje wybitnie, a sekret tkwi w jednym dodatkuCzytaj też:

Robię je, gdy mam ochotę na coś ciepłego i słodkiego. Placuszki Bosackiej pachną obłędnie