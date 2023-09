Wegańskie jajka na twardo z kurkumą. Przepis na ten przysmak

Osoby, które nie jedzą produktów pochodzenia zwierzęcego z wyboru i te uczulone na białko jajka kurzego, nie muszą rezygnować z przysmaku, jakim są jajka na twardo. Inspiracją do tego przepisu był produkt singapurskiej firmy, który do złudzenia przypomina zarówno smakiem jak i wyglądem kurze jajka na twardo. Głównym składnikiem wegańskich jajek na twardo jest czarna sól kala namak, która w smaku przypomina jajka. Jest dostępna w sklepach ze zdrową żywnością, a nawet w supermarketach. Oprócz tego do ich przygotowania będą potrzebne: śmietanka sojowa, ugotowane ziemniaki, płatki drożdżowe, agar (substancja żelująca) oraz kurkuma. Trzeba zaopatrzyć się też w silikonowe foremki do gotowania jajek na twardo.

Przepis: Wegańskie jajka na twardo z kurkumą Łatwo je przygotować. Smakują doskonale. Kategoria Przekąska Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 10 min. Czas gotowania 5 min. Liczba porcji 6 Składniki 2 szklanki śmietanki sojowej

2 ugotowane ziemniaki

3 łyżki płatków drożdżowych

3 łyżeczki agaru

1 łyżeczka czarnej soli kala namak + 1/2 łyżeczki

1 płaska łyżeczka kurkumy Sposób przygotowania Przygotuj składnikiWlać do małego garnka śmietankę sojową, wsypać agar oraz płatki drożdżowe. Dokładnie wymieszać. ZagotujZagotować, doprawić czarną solą kala namak i zestawić z ognia. Przelej masę do foremekMasę przelać do tacek na jajka i odstawić do ostygnięcia, a następnie schłodzić w lodówce. Przygotuj „żółtka” wegańskich jajekUgotowane ziemniaki dokładnie rozgnieść praską lub tłuczkiem. Doprawić kurkumą i 1/2 łyżeczki czarnej soli. Dokładnie wymieszać. Uformować z nich kule przypominające żółtko. Uformować jajkaNałożyć na białkowe spody kuliste żółtka. Udekorować pietruszką i kiełkami. Ppdawać schłodzone.

Czy wegańskie jajka są zdrowe?

Wegańskie jajka są dobrym źródłem białka. Kurze jajko ma ok. 70 kcal, 6 g białka i 5 g tłuszczu, wegański odpowiednik ma podobną ilość ok. 5 g białka oraz 5 g tłuszczu. Tłuszcz w wegańskich jajkach nie zawiera kwasów tłuszczowych nasyconych ani cholesterolu. Dietetycy oceniają, że ich spożycie jest więc korzystne, zwłaszcza dla osób otyłych, zagrożonych miażdżycą i chorobami serca oraz cukrzycą. Wegańskie jajka są ponadto hipoalergiczne, bez obaw mogą je jeść osoby uczulone na białko jajka kurzego.

Co daje dodatek kurkumy do wegańskich jajek?

W przepisie na wegańskie jajka z na twardo znajduje się również kurkuma, która nie tylko nadaje im pięknego złotego koloru, ale też korzystnie działa na zdrowie. Kurkuma to jeden ze skutecznych i naturalnych środków przeciwzapalnych, przeciwwirusowych, antybakteryjnych i antynowotworowych. Zawdzięcza je zawartości kurkuminy. Dodawanie do potraw kurkumy korzystnie wpływa też na zachowanie właściwej wagi, wspomaga trawienie i usuwa toksyny z organizmu.

