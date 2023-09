Suszone jabłka to błonnikowa bomba. Zrób je w domu, ale pamiętaj o jednej zasadzie

Suszenie to jedna z najstarszych metod przechowywania żywności. Suszone jabłka to nie tylko smaczna przekąska – jabłka w tym wydaniu są polecane osobom na dietach redukcyjnych, bo dosłownie działają na jelita i cały układ trawienny niczym miotełka: oczyszczają, wspomagają trawienie i zapobiegają zaparciom. To wszystko za sprawą błonnika – suszone jabłka zawierają go nawet pięciokrotnie więcej, niż te surowe. Przyjmuje się, że 100 g suszonych jabłek zawiera ok. 10 g błonnika.

Suszone jabłka. Jak suszyć jabłka?

Wydawałoby się, że nie ma nic prostszego – wystarczy pokroić jabłka na plasterki i ususzyć w piekarniku lub w specjalne suszarce. Tak w rzeczywistości jest, jednak warto pamiętać o kilku zasadach, dzięki którym jabłka będą miały idealny kolor i konsystencję.

Jabłka przed suszeniem należy umyć i usunąć z nich gniazda nasienne. Owoce można obrać, jednak wówczas traci się sporą część cennego błonnika, którego w skórce jest najwięcej – decyzja należy do ciebie. Jabłka najlepiej pokroić w plastry o grubości ok. 1 cm (można cieńsze, ale wówczas uzyskamy raczej jabłkowe chipsy). I tu trik, o którym wspominaliśmy – tak przygotowane jabłka należy zblanszować w wodzie z kwaskiem cytrynowym. Wodę z kwaskiem (ok. 1/3 łyżeczki na litr wody) należy zagotować i do wrzącej wrzucić jabłka dosłownie na półtorej minuty. Po tym czasie jabłka trzeba wyjąć i odsączyć z wody.

Jabłka można suszyć w specjalnej suszarce lub w piekarniku. W piekarniku najlepiej ustawić najpierw temperaturę na ok. 80 st. Celsjusza, a potem zmniejszyć ją do ok. 50 st. Celsjusza. Suszymy aż do uzyskania pożądanej konsystencji jabłek: może to trwać różnie w zależności od rodzaju jabłek. My szczególnie polecamy do suszenia kwaśne odmiany: antonówki albo szare renety.

Wysuszone owoce należy przełożyć do szczelnych pojemników.

Jak wykorzystać suszone jabłka?

Suszone jabłka są doskonałą i zdrową przekąską same w sobie, więc można je mieć zawsze pod ręką i jeść, kiedy mamy ochotę na coś słodkiego. Można je dodawać do porannych owsianek, ale też kompotów (można je dodać do mieszanki na tradycyjny kompot z suszu) czy owocowych herbat. Suszone jabłka sprawdzą się także jako dodatek do mięsnych farszów czy pieczeni.

Czytaj też:

QUIZ wiedzy o jabłkach. Już pierwsze pytanie może cię zaskoczyćCzytaj też:

Jak wykorzystać obierki z jabłek? Ze skórek zrobisz susz, kompot, ocet i nie tylko