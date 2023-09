Chleb z siemienia lnianego. Przepis na zdrowe pieczywo

Chleb z siemienia lnianego jest łatwy do przygotowania, miękki, wilgotny. Ciasta nie trzeba wyrabiać. Wystarczy tylko wymieszać wszystkie składniki. Do przygotowania go, oprócz zmielonych ziaren siemienia lnianego, potrzebne są jeszcze: łuski babki jajowatej, które można kupić w sklepie ze zdrową żywnością, jajka, ziarna słonecznika, proszek do pieczenia, odrobina soli i woda.

Po upieczeniu chleb z siemienia lnianego najlepiej przechowywać w lodówce by dłużej zachował świeżość. Ze względu na dużą zawartość wilgoci, po kilku dniach przechowywania w temperaturze pokojowej, w foliowym worku pleśnieje. Można go również pokroić na kromki i zamrażać. Smakuje doskonale, nadaje się na kanapki, grzanki lub tosty.

Przepis: Chleb z siemienia lnianego Zalecany dla osób stosujących dietę wysokobiałkową. Kategoria Przekąska Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 20 min. Czas gotowania 1 godz. Liczba porcji 1 Składniki 165 g zmielonego siemienia lnianego

50 g ziaren słonecznika

30 g łusek babki jajowatej lub zmielonych łusek tej babki

2 płaskie łyżeczki proszku do pieczenia

½ łyżeczki soli

3 jajka

250 ml lekko ciepłej wody Sposób przygotowania Przygotuj składnikiW misce wymieszać mąkę z siemienia lnianego, ziarna słonecznika, łuski babki jajowatej, proszek do pieczenia i sól. Przygotuj jajkaDo oddzielnej miski wbić jajka, dodać wodę i roztrzepać trzepaczką. Wymieszaj składnikiSkładniki z drugiej miski wlać do pierwszej i wymieszać trzepaczką do połączenia.rnCiasto pozostawić na 5 minut, żeby zgęstniało. Przełóż ciasto na blachęDużą, płaską blachę z piekarnika wyłożyć papierem do pieczenia.rnCiasto przełożyć na blachę i uformować rękami bochenek. Naciąć nożem. Upiecz chlebPiec w nagrzanym piekarniku 60 minut w temperaturze 180°C (grzałka góra- dół).rnPozostawić do całkowitego ostygnięcia.

Zdrowy chleb z siemienia lnianego – właściwości

Siemię lniane określane jest mianem superfood. To cenny składnik zdrowej diety. Całe nasiona lnu zwyczajnego oraz mielone siemię lniane usprawniają pracę układu pokarmowego, a także dostarczają do naszego organizmu m.in. błonnik pokarmowy i niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe. Regularne spożywanie nasion lnu to jeden ze sposobów na uciążliwe zaparcia. Zalecane jest również w dietach odchudzających. Przyspiesza bowiem przemianę materii, a także hamuje uczucie głodu. Obecne w siemieniu lnianym śluzy roślinne skutecznie redukują dolegliwości żołądkowe, m.in. działają ochronnie na błonę śluzową żołądka i przełyku. Kisiel lniany polecany jest jako naturalne wsparcie leczenia choroby wrzodowej żołądka oraz może być stosowany w celu łagodzenia dolegliwości związanych z refluksem żołądkowo-przełykowym.

Uwaga: chociaż nasiona lnu w pozytywny sposób wpływają na stan zdrowia, to nie powinny ich spożywać osoby, które ze względów zdrowotnych muszą stosować dietę ubogoresztkową, czyli dietę o niewielkiej zawartości błonnika pokarmowego.

