Odkryj wigilijnych hit! Ta potrawa zachwyca wszystkich gości, ale niewiele osób ją przygotowuje

Tradycyjnie na Wigilię przygotowujemy wiele pysznych potraw. W ten sposób jemy nie tylko smakowitą kolację, ale też tworzymy cudowny i bardzo wyjątkowy klimat. Na polskich stołach najczęściej króluje aromatyczny barszcz czerwony podawany z chrupiącymi krokietami lub delikatnymi uszkami. Nie brakuje też słodkich wypieków, takich jak makowiec, którego zapach kojarzy się z domowym ciepłem i rodzinną atmosferą. Wszystkie te dania sprawiają, że wigilijny wieczór staje się naprawdę wyjątkowy. W moim domu, poza „klasykami”, podaje się jednak coś jeszcze.

Nietypowe danie na Wigilię

Chodzi o kisiel żurawinowy. Ma on rodowód kresowy. Łączy w sobie smak żurawiny z cudownie delikatną konsystencją. Jego intensywny czerwony kolor pięknie wpisuje się w świąteczny charakter wieczerzy. Wykończeniem takiego deseru jest zazwyczaj bita śmietana. To nietypowe danie podaje się na wigilijną kolację na Mazowszu, Kurpiach i Polesiu.

Przepis: Kisiel żurawinowy To jedno z moich ulubionych dań wigilijnych. Koniecznie musisz go spróbować. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 20 min. Liczba porcji 6 Liczba kalorii 26 w każdej porcji Składniki ok. 1 szklanka świeżej lub mrożonej żurawiny

3 szklanki wody

1 laska cynamonu

5 goździków

5 strączków kardamonu

cukier lub inny słodzik do smaku

ok. 2 łyżki skrobi kukurydzianej (lub innej skrobi) Sposób przygotowania Mieszanie składnikówZmiksuj żurawinę z 2 szklankami wody i przelej do garnka. Dodaj cynamon, goździki i kardamon. Przykryj i gotuj przez około 5 minut. Gotowanie masyPo gotowaniu przecedź całość przez gęste sitko, usuwając przyprawy, a przecierając dokładnie żurawinę, aby uzyskać jak najwięcej soku. Otrzymany płyn ponownie zagotuj. W osobnym naczyniu wymieszaj skrobię z pozostałą 1 szklanką wody, aż powstanie jednolita zawiesina. Wlej mieszankę skrobi do gotującego się płynu żurawinowego, cały czas mieszając. Gotuj kilka sekund, aż kisiel zgęstnieje. PodawaniePrzelej kisiel do miseczek i podawaj na ciepło lub na zimno po ostudzeniu.

Taki kisiel jest podawany na końcu wieczerzy, co ma wspomóc trawienie ciężkich potraw. Uwielbiają go zwłaszcza dzieci, jednak miłośników tej potrawy nie brakuje też wśród dorosłych.

Jakie właściwości ma żurawina?

Żurawina jest nie tylko bardzo smaczna, ale też niezwykle zdrowa. Jest nieocenionym wsparciem dla układu moczowego. Jest najbardziej znana ze swojej roli w profilaktyce i łagodzeniu nawracających infekcji dróg moczowych. Jej spożywanie daje też korzyści dla układu krążenia. Regularne spożycie żurawiny może wspierać zdrowie serca, ale nie tylko. Badania sugerują, że może przyczyniać się do obniżenia poziomu „złego” cholesterolu LDL. Ma również właściwości, które wspierają zdrowie układu pokarmowego.

Żurawina jest też bogata w antyoksydanty. Substancje te pomagają neutralizować wolne rodniki, wspierając naturalne mechanizmy ochrony komórek. Wspomaga też odporność, ma właściwości przeciwzapalne oraz przeciwbakteryjne.

Czytaj też:

Te chrupiące koperty robię na święta zamiast makowca. Smakują i pachną obłędnie, znikają ze stołu w kilka minutCzytaj też:

To on „robi święta”. A badania pokazują, że powinniśmy jeść go znacznie częściej