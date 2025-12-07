Znasz tego kokosowego bałwanka? Robię go co roku i zawsze wywołuje efekt „wow”

W tym kokosowym bałwanku można zakochać się od pierwszego wejrzenia i od pierwszego kęsa. Doskonale się prezentuje i jeszcze lepiej smakuje. Aż trudno uwierzyć, że powstaje tylko z paru prostych składników. W tym roku zrobię go na Wigilię i wiem jedno – będę się przy tym świetnie bawić. Przygotowywanie tego przysmaku to świetny sposób na spędzenie czasu z bliskimi. Można zaprosić do wspólnej pracy dzieci i stworzyć coś naprawdę wyjątkowego, co połączy pokolenia. Do dzieła.

Jak zrobić kokosowego bałwanka?

Bałwanka tworzą kulki na bazie serka mascarpone, cukru pudru i wiórków kokosowych. Ręce i nogi to z kolei kawałki słonych paluszków, a guziki i oczy – perełki cukrowe. Całość wieńczy czerwona czapeczka z papieru i nos wykonany z tego samego materiału. Jeśli chcesz możesz też zrobić w pełni jadalnego bałwanka. Wystarczy, że sztuczne elementy dekoracyjne zastąpisz naturalnymi produktami spożywczymi. W roli nakrycia głowy doskonale sprawdzi się truskawka. Nadasz jej odpowiedni kształt, odcinając szypułkę. Możesz też wykorzystać gotową masę marcepanową. Pod wpływem ciepła dłoni stanie się plastyczna. Brzeg „czapeczki” możesz posypać wiórkami kokosowymi. To doskonała imitacja śniegu. Nos zrobisz z maleńkiego kawałka marchewki lub suszonej moreli.

Przepis: Kokosowy bałwanek Pięknie wygląda i świetnie smakuje Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 5 min. Czas gotowania 20 min. Liczba porcji 2 Liczba kalorii 700 w każdej porcji Składniki Na kulki kokosowe: 120 g mascarpone lub gęsty jogurt grecki

2–3 łyżki cukru pudru / erytrytolu

150 g wiórków kokosowych Dodatkowo: 2 słone paluszki

perełki cukrowe Sposób przygotowania Robienie masy kokosowejPołącz mascarpone z cukrem. Dodawaj wiórki, aż masa będzie zwarta i elastyczna (około 120 g). Formowanie masy kokosowejZ powstałej masy uformuj kulki – jedną większą, drugą mniejszą. Obtocz je w pozostałych wiórkach kokosowych. Chłodzenie kulekWstaw uformowane kulki na 20-30 minut do lodówki, by lekko stwardniały i lepiej „trzymały” kształt. Wykańczanie deseruPołóż mniejszą kulkę na większej. Połam paluszki na 4 części. Wbij je delikatnie w kulki kokosowe pod delikatnym kątem, aby wyglądały jak rozłożone ręce i nogi. Użyj perek cukrowych, by stworzyć oczy i guziki.

Kokosowy bałwanek – przydatne wskazówki

Potraktuj przedstawiony wyżej przepis jako inspirację. Jeśli chcesz możesz zrezygnować z „ubierania” bałwanka i przygotować jego minimalistyczną wersję. Nic nie stoi również na przeszkodzie, by zmienić poszczególne elementy dekoracyjne. Zamiast perełek cukrowych możesz użyć pestek dyni bądź orzechów pokrojonych na drobne kawałeczki Dobre sprawdzą się też ziarenka czarnego pieprzu albo groszki czekoladowe. To, jak finalnie będzie wyglądał bałwanek, zależy wyłącznie od ciebie i twojej inwencji twórczej. Nie bój się eksperymentować i przełamywać schematy.

