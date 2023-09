Przepis na budyniowe racuchy na maślance. Będą puszyste jak obłoczek

Racuchy to świetna propozycja na słodkie śniadanie, kolację lub po prostu smaczną przekąskę. Większości osób kojarzą się ze smakiem dzieciństwa. To pyszne danie zrobicie też z łatwością samodzielnie w domu. Można je przygotować na kilka różnych sposobów – według tradycyjnej receptury, ale też nieco poeksperymentować i przyrządzić na przykład racuchy bez kefiru i maślanki. Ciekawą opcją jest też zrobienie budyniowych racuchów na maślance, które dosłownie rozpływają się w ustach. Miłośnicy waniliowych wypieków na pewno będą zachwyceni tą wersją racuchów. Warto również przyrządzić gofry budyniowe – smakują lepiej niż te z nadmorskiej budki.

Budyniowe racuchy na maślance – jak je zrobić?

Do przygotowania budyniowych racuchów na maślance nie są potrzebne drożdże – jest to więc świetna opcja dla tych, którzy na przykład zapomnieli kupić ten produkt. Racuchy wyrosną dzięki dodatkowi proszku do pieczenia. Przepis na ten przysmak jest bardzo prosty i nie zajmie wam wiele czasu, a do całości potrzebujecie zaledwie kilku składników. Takie puszyste placuszki na maślance pokochają dzieci, ale gwarantujemy, że zasmakują też dorosłym.

Przepis: Budyniowe racuchy na maślance Budyniowe racuchy na maślance staną się waszą ulubioną słodką przekąską. Są jeszcze smaczniejsze niż klasyczna wersja. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Liczba porcji 6 Składniki 2 szklanki mąki pszennej,

1 i 1/4 szklanki maślanki,

1 jajko,

2 łyżki cukru pudru,

1 budyń waniliowy w proszku,

1 łyżeczka proszku do pieczenia,

szczypta soli. Sposób przygotowania Przygotujcie składnikiWyjmijcie wszystkie składniki z lodówki co najmniej godzinę wcześniej, by zdążyły uzyskać temperaturę pokojową. Ubijcie białkaNastępnie oddzielcie żółtka od białek. Białka wlejcie do miski, dodajcie szczyptę soli, a następnie ubijajcie na sztywną pianę przez 3 minuty. Połączcie ze sobą wszystkie składnikiDo drugiej miski wsypcie przesianą mąkę pszenną. Dodajcie proszek do pieczenia, sypki budyń, cukier puder, maślankę oraz żółtka. Całość miksujcie do momentu, aż wszystkie składniki się ze sobą połączą. Dodajcie ubite białka i połączcie ze sobą obie masy.

Z czym podawać budyniowe racuchy na maślance?

Zazwyczaj tę potrawę podaje się posypaną cukrem pudrem, ale możecie też wykorzystać inne dodatki – wtedy będzie jeszcze smaczniej. Dobrze sprawdzą się te, którymi urozmaica się zazwyczaj naleśniki. Budyniowe racuchy na maślance możecie podawać na bardzo wiele sposobów. Będą świetnie smakować z domowymi przetworami – na przykład dżemem z wiśni lub powidłami śliwkowymi. Świetnymi dodatkami będą też sezonowe owoce: wiśnie, maliny, jagody, borówki.

Ciekawą opcją jest również użycie kremu orzechowego lub czekoladowego – racuchy w tej formie przypadną do gustu zwłaszcza dzieciom. Możecie połączyć je z serkiem mascarpone, który delikatnie wyważy słodki smak. Takie racuchy będą też pyszne z kremową ricottą lub serkiem homogenizowanym. Śmiało możecie wykorzystać też popularny dodatek do gofrów, czyli bitą śmietanę (jeśli chcecie przygotować wersję fit, dodajcie po prostu jogurt grecki). Całość możecie polać miodem, posypać cynamonem, cukrem waniliowym lub kardamonem.

Racuchy budyniowe na kefirze

Jeśli macie ochotę na przygotowanie racuchów budyniowych, jednak nie macie w swojej lodówce maślanki – śmiało możecie zastąpić ją też kefirem. Placuszki wyjdą delikatne, chrupiące i bardzo lekkie. Warto jednak zauważyć, że maślanka ma łagodniejszy smak niż kefir. Ich skład jest jednak zbliżony ze sobą i równie pozytywnie wpływa na pracę jelit, a także wspiera mikroflorę jelitową.

Kiedyś, jeszcze za czasów naszych babć, zamiast maślanki lub kefiru używało się zsiadłego mleka. Też możecie się pokusić o wykorzystanie tego składnika. Pamiętajcie też, że wszystkie produkty na racuchy powinny być w temperaturze pokojowej, dlatego jajka i kefir musicie wyjąć wcześniej z lodówki i poczekać, aż staną się nieco cieplejsze.

