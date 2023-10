Ta zupa z dyni to pogromczyni infekcji. Dużo imbiru, czosnku i kurkumy

Tę zupę z dyni przyrządzi każdy. Tym, co stanowi o jej wyjątkowości, są dodatki, które są znane jako te, które nie tylko wspierają odporność, ale też potrafią uporać się z infekcjami. To kurkuma, imbir i czosnek.

Zupa z dyni – jaką wybrać dynię?

Aby ułatwić sobie pracę, wybierz dynię hokkaido, którą można zjeść razem ze skórką. Dynię wystarczy pokroić na mniejsze kawałki i włożyć do piekarnika, aż stanie się miękka (najłatwiej to sprawdzać widelcem). Aby przyspieszyć ten proces, możesz na dno brytfanki nalać odrobinę wody. Oczywiście możesz tu wykorzystać także inne rodzaje dyni – wtedy skórkę najlepiej ściągać już po upieczeniu.

Kurkuma, czosnek i imbir do zupy z dyni

Zupa z tymi dodatkami jest wyrazista w smaku, lekko pikantna (jeśli wolisz bardzo ostre dania, możesz dać więcej chilli). Ważne jest, aby przyprawy na początku krótko podsmażyć, ten prosty zabieg znakomicie wydobywa z nich cały smak. Tu jednak trzeba też pamiętać, że chodzi o naprawdę szybkie przesmażenie – nie dopuść, aby czosnek i reszta przypraw się przypaliły.

Do zupy najlepiej jest dodać bulion (może to być bulion warzywny lub mięsny), ale jeśli nie masz w domu bulionu, dolej po prostu wody – zupa dzięki przyprawom będzie i tak bardzo aromatyczna. Mleko kokosowe nieco równoważy smak ostrych dodatków, ale też sprawia, że zupa jest przyjemnie kremowa i ma ładny kolor. Zupę możesz podawać na wiele sposobów: z grzankami, z kromką chleba, posypaną świeżą natka pietruszki albo kolendry. Do zupy z dyni warto też dorzucić inne zdrowe dodatki, np. prażone nasiona dyni lub słonecznika, albo uprażone i posiekane orzechy włoskie. Taką zupę można także podawać z kawałkami ulubionych serów (np. z serem kozim, parmezanem albo goudą).

Przepis: Zupa z dyni z kurkumą i imbirem Rozgrzewająca zupa wzmacniająca odporność. Kategoria Zupa Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 40 min. Liczba porcji 4 Składniki mała dynia (np. hokkaido)

1 cm świeżego imbiru

2-3 ząbki czosnku

łyżeczka kurkumy

łyżeczka curry

sól i chilii do smaku

2 szklanki bulionu (lub wody)

szklanka mleka kokosowego

olej Sposób przygotowania Upiecz dynieDynie pokrój na mniejsze kawałki, usuń pestki. Ułóż na blasze i piecz w 180 st. Celsjusza, aż dynia zmięknie (ok. 20-30 minut). Zrób zupęW garnku rozgrzej olej. Czosnek posiekaj, imbir zetrzyj na tarce. Wrzuć na olej razem z curry, kurkumą i chili i smaż przez chwilę. Dodaj upieczone kawałki dyni i bulion lub wodę. Zmiksuj wszystko na krem, dodaj mleko kokosowe i dopraw solą.

