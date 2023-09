Owsianka mocy. Wystarczy dodać tylko dwa składniki

Owsianka z masłem orzechowym i bananem nie powodu nazywa się owsianką mocy. To śniadanie, które dostarczy ci energii, a przy tym jest szybkie do zrobienia i bardzo dobre (szczególnie jeśli jesteś fanem śniadań na słodko).

Owsianka z masłem orzechowym i bananem – jak zrobić?

Owsiankę możesz zrobić na dwa sposoby. Jeśli rano chcesz jak najmniej czasu tracić na przygotowanie śniadania, postaw na owsiankę nocną – wówczas płatki owsiane zalej ciepłym mlekiem lub wodą wieczorem i zostaw na noc. Możesz też owsiankę przygotować rano – wówczas po prostu podgrzej płatki z wodą, mlekiem lub napojem roślinnym i gotuj kilka minut.

Do gotowych płatków owsianych dodaj łyżkę masła orzechowego i dobrze wymieszaj. Na koniec dodaj pokrojone banany. Tu są dwie szkoły: jedni wolą rozgnieść banany w owsiance, inni mieć je w całych kawałkach – wybór należy do ciebie.

Co dodać do owsianki mocy?

Smak i skład owsianki mocy można urozmaicać. W wielu przepisach na owsiankę z masłem orzechowym i bananem znajdziesz dodatek miodu lub innych słodzików. My uważamy, że to zbędny składnik, szczególnie, jeśli zależy ci na walorach zdrowotnych śniadania – sam banan nadaje owsiance słodyczy (jeśli zależy ci, aby danie było słodsze, wybierz dojrzałe owoce). Aby podkręcić słodki smak owsianki, możesz też dodać do niej rozgrzewający cynamon.

Do takiej owsianki warto też dodać płaską łyżeczkę siemienia lnianego (taka owsianka zadziała na jelita niczym miotełka). Jeśli robisz nocną owsiankę, dodaj do płatków łyżeczkę nasion chia, które przez ten czas idealnie napęcznieją. Do owsianki z masłem orzechowym i bananami świetnie pasują także świeże owoce: brzoskwinie, morele, maliny, borówki czy śliwki. Możesz także posypać gotową owsiankę prażonymi płatkami migdałów, pestkami słonecznika albo ulubionymi orzechami (np. orzechami włoskimi lub orzechami pekan).

