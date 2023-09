Co zrobić ze śliwek? 6 sprawdzonych przepisów ze śliwkami w roli głównej

Naszym zdaniem najlepsze są pełne aromatu śliwki węgierki, ale tak naprawdę do naszych przepisów możesz wykorzystać także inne odmiany śliwek. To przepisy na potrawy, które możesz zjeść od razu, ale też na przetwory, które możesz zachować na zimę.

6 sprawdzonych przepisów na śliwki

Na naszej liście sprawdzonych przepisów na śliwki każdy znajdzie coś dla siebie. Niezależnie od kulinarnych umiejętności – najważniejsze są dwie rzeczy: musisz mieć śliwki i dobre chęci, aby zrobić z nich coś pysznego.

Ciasto ze śliwkami



Masz śliwki, nie masz czasu i wątpisz w swoje kulinarne umiejętności? Ten przepis jest dla ciebie. To ciasto zrobisz w godzinę i dajemy słowo: zawsze się udaje. Przepis na szybkie ciasto ze śliwkami.



Śliwki w occie



Jeśli zrobisz je raz, zachowasz przepis, aby co roku robić zapas śliwek w occie. To przepis dla miłośników domowych przetworów i wyrazistych smaków. Przepis na śliwki w occie.



Pierogi ze śliwkami



Śliwkowy klasy, czyli pierogi ze śliwkami. Śliwki doskonale nadają się do tego, aby nadziać nimi pierogi. Naszym zdaniem najlepiej smakują podane ze śmietaną i cynamonem. Przepis na pierogi ze śliwkami.



Drożdżówki ze śliwkami



Dom pachnący drożdżowym ciastem i soczystymi śliwkami. Czy może być lepszy pomysł na jesienne popołudnie, niż kubek gorącej kawy lub herbaty i pyszne, domowe, śliwkowe drożdżówki? Przepis na drożdżówki ze śliwkami.



Suszone śliwki



To przekąska idealna – zdrowa i smaku. Suszone śliwki to też doskonały dodatek do potraw: bigosu, sosów, pieczeni i oczywiście tradycyjnego kompotu z suszu. Suszone śliwki można zrobić samemu. Jak? Warto wykorzystać jeden prosty trik. Przepis na suszone śliwki.



Powidła śliwkowe bez cukru



Idealne do kanapek, słodkich grzanek, ciast i oczywiście: do wyjadania prosto ze słoika. Można to robić bez wyrzutów sumienia, bo te powidła to 100 procent śliwek, bez żadnych dodatków, w tym cukru. Przepis na powidła śliwkowe bez cukru.

Co jeszcze można zrobić ze śliwek?

To oczywiście nie są jedyne możliwości przerobienia i wykorzystania w kuchni śliwek. Śliwki świetnie się nadają do zrobienia aromatycznych kompotów (tylko ze śliwek lub w połączeniu z innymi, jesiennymi owocami, takimi jak gruszki czy jabłka). Smak kompotu ze śliwkami można podkręcić korzennymi przyprawami. Świeże, ale i suszone śliwki możesz dodawać do zdrowych i mających odchudzające działanie koktajli śliwkowych, ale też porannych owsianek. Śliwki rewelacyjnie pasują do klusek leniwych na słodko czy lodowych deserów z jesienną nutką (podaj lody waniliowe ze śliwkami na gorąco doprawionymi cynamonem).

Oczywiście zachęcamy też do tego, aby wykorzystać sezon śliwkowy i po prostu: zajadać się tymi owocami. Śliwki to rewelacyjna przekąska między głównymi posiłkami. Świeże śliwki zawierają w 100 g zaledwie 46 kalorii. Warto wiedzieć, że suszone śliwki są dużo bardziej kaloryczne (choć doskonale pobudzają pracę jelit) – 100 g suszonych śliwek to już ok. 360 kalorii.

