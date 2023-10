Napar z rozmarynu na przeziębienie. Dodaj jeszcze dwa składniki, a infekcja będzie bez szans

Rozmaryn zajmuje ważne miejsce na liście ziół na przeziębienie. Rozmaryn łagodzi objawy infekcji górnych oddechowych, pomaga walczyć z katarem, kaszlem i niedrożnością zatok. Napar z rozmarynu zadziała antybakteryjnie.

Przepis na napar z rozmarynu?

Napar z rozmarynu robi się bardzo łatwo: wystarczy 1-2 świeże gałązki rozmarynu włożyć do szklanki i zalać wrzątkiem. Po 10 minutach rozmarynowa herbatka jest gotowa. Aby wzmocnić jej działanie antyprzeziębieniowe, warto dodać do szklanki jeszcze kilka plasterków imbiru (który świetnie komponuje się ze smakiem rozmarynu) oraz sok z cytryny. Imbir ma sprawdzone działanie antybakteryjne i przeciwwirusowe, zadziała też napotnie, a cytryna jest źródłem witaminy C (pamiętaj, aby nie dodać sok z cytryny na koniec, nie do bardzo gorącego naparu).

Jeśli potrzebujesz dosłodzić napój, dodaj do niego ulubiony miód (do herbaty z rozmarynu będą pasowały m.in. miody lipowe, akacjowe czy wrzosowe). Można tu także dodać pomocny w infekcjach górnych dróg oddechowych syrop z pędów sosny.

Napar z rozmarynu nie tylko na przeziębienie

Warto wiedzieć, że przeciwprzeziębieniowe działanie rozmarynu to nie jest jedyna zaleta popularnego zioła. Nie bez powodu stosuje się ją jako przyprawę do tłustych mięs i pieczeni. Rozmaryn świetnie wspomaga trawienie i łagodzi dolegliwości żołądkowe. Rozmaryn według zaleceń medycyny naturalnej pomaga także oczyścić wątrobę, dlatego czasem wykorzystuje się go do przeprowadzenia detoksu organizmu. W tym celu można stosować także napar z suszonego rozmarynu (herbatki z rozmarynem można kupić m.in. w sklepach zielarskich).

Dzięki zawartości magnezu i witaminy B6 rozmaryn ma także dobre działanie na układ nerwowy. Poprawia pracę mózgu, pamięć i koncentrację, zapobiega wahaniom nastrojów i występowaniu stanów depresyjnych – dlatego napar z rozmarynu pomoże nie tylko uporać się z infekcją, ale też poprawi humor przy jesiennej chandrze.

Czytaj też:

Herbata cebulowa na przeziębienie. Przepis na babciny specyfikCzytaj też:

Stosujesz te leki na katar? To może być strata pieniędzy