Herbata cebulowa na przeziębienie. Przepis na babciny specyfik

W medycynie naturalnej cebula uchodzi za warzywo, które wspiera odporność i ma działanie przeciwwirusowe i przeciwbakteryjne. Stąd podczas infekcji wiele osób zajada się surową cebulą albo robi syrop z cebuli, który ma działać przeciwkaszlowo i przynosić ulgę w bólu gardła. Herbata z cebuli to kolejny specyfik, który można wykorzystać przy przeziębieniu

Herbata cebulowa na przeziębienie – jak ją zrobić?

Herbata z cebuli to po prostu napar z cebuli z dodatkami: w naszym przepisie z babcinego notesu jest to świeży tymianek i miód. Tymianek również w medycynie naturalnej jest wykorzystywany jako wsparcie przy infekcjach górnych dróg oddechowych. Herbatka z tymianku działa przeciwzapalnie, przeciwbakteryjnie i łagodzi bóle gardła (nie bez powodu tymianek jest składnikiem wielu pastylek do ssania na ból gardła). Dodatek miodu również wzmacnia działanie antyprzeziębieniowe napoju (szczególnie polecamy tu wybrać miód lipowy). Herbatę z cebuli robi się dziecinnie łatwo: wystarczy zalać cebulę i tymianek gorącą wodą, a potem dosłodzić miodem.

Przepis: Herbata cebulowa na przeziębienie Napój z cebuli, miodu i ziół, który pomoże przy infekcjach. Kategoria Napój Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 15 min. Liczba porcji 6 Składniki 2-3 cebule

kilka gałązek świeżego tymianku

2 łyżki miodu

1,5 litra wody Sposób przygotowania Uszykuj składnikiCebule obierz i pokrój na plasterki. Wrzuć do dużego dzbanka razem z gałązkami tymianku. Zagotuj wodę w czajniku. Zrób herbatęZalej cebulę z tymiankiem wrzątkiem i odstaw na 10 minut. Dosłodź miodem i gotowe.

Co dodać do herbaty z cebuli?

Bądźmy szczerzy – cebulowa herbata nie zachwyca smakiem, szczególnie jeśli nie przepadasz za smakiem cebuli. Tymianek i miód nieco ratują sytuację, ale cebulowy smak po prostu trzeba tu zaakceptować. Miód i tymianek to nie są jednak jedyne dodatki, które przy herbacie z cebuli można wykorzystać.

Jeśli ma to być specyfik na przeziębienie, możesz to herbaty z cebuli dodać także cytrynę (lub sam sok z cytryny), sok lub syrop z malin, suszone kwiaty lipowe lub inne zioła, które są pomocne w leczeniu infekcji górnych dróg oddechowych. To obok tymianku także szałwia, mięta, rozmaryn. Do cebulowej herbaty można również dorzucić kilka goździków, które dodadzą smaku i również zadziałają przeciwwirusowo i antybakteryjnie.

Czytaj też:

Czarny czosnek zwiększa odporność. Wzbogaca też smak potrawCzytaj też:

Stosujesz te leki na katar? To może być strata pieniędzy