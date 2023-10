Zrobiłam komosę ryżową z warzywami. Danie idealne na diecie odchudzającej

Komosę ryżową warto wdrożyć do diety. To bogate źródło błonnika pokarmowego, który wspomaga wszystkie kuracje odchudzające i poprawia funkcjonowanie jelit. Ponadto quinoa jest zasobna w tłuszcze nienasycone, dzięki czemu jej spożycie przyczynia się do obniżenia poziomu cholesterolu, zmniejsza ryzyko rozwoju miażdżycy i innych chorób układu krążenia. Osoby na diecie powinny stosować ją jako zamiennik ziemniaków, makaronów czy zwykłej mąki. Dzisiaj polecam komosę ryżową z warzywami, które można dobierać wedle uznania. Komosa ryżowa idealnie komponuje się nie tylko z cebulą, marchewką, groszkiem, kukurydzą i fasolką szparagową. Zachęcam, by eksperymentować. Quinoa świetnie komponuje się też z papryką, cukinią czy brokułami.

Komosa ryżowa (quinoa) z warzywami to pyszne dietetyczne danie. Składniki 1 szklanka komosy ryżowej (quinoa)

2 szklanki wrzącej wody

2 łyżki oleju roślinnego (np. rzepakowego)

1 cebula

2 ząbki czosnku

1 marchewka

szklanka zielonego groszku (świeżego lub z puszki, opcjonalnie może być mrożony)

szklanka ziaren kukurydzy (świeżych lub z puszki)

szklanka zielonej fasolki szparagowej (świeżej lub mrożonej)

2 jaja kurze

3 łyżki sosu sojowego

sól i pieprz do smaku

świeża kolendra lub natka pietruszki do dekoracji dania (opcjonalnie) Sposób przygotowania Przygotowanie komosy ryżowejWsyp szklankę komosy ryżowej do garnka i zalej ją dwiema szklankami wrzącej wody. Gotuj komosę ryżową na małym ogniu pod przykryciem przez ok. 12-15 minut, aż woda zostanie wchłonięta, a ziarno będzie miękkie i puszyste. Zdejmij garnek z palnika. Smażenie warzywDo rondla lub woka wlej dwie łyżki oleju, rozgrzej go i dodaj posiekaną drobno cebulę. Smaż ją przez ok. 2-3 minuty, aż stanie się miękka i lekko zeszkli. Dodaj posiekany drobno czosnek (może być przeciśnięty przez praskę), a następnie po minucie dodaj pokrojoną w drobną kostkę marchewkę i fasolkę szparagową. Smaż wszystko przez kolejne 3-4 minuty, aż warzywa zmiękną. Następnie dodaj groszek i kukurydzę. Smaż wszystkie warzywa przez kolejne 2-3 minuty. Jeśli wykorzystujesz groszek mrożony wrzuć go wcześniej, razem z marchewką i fasolką. Połączenie komosy z warzywamiDo warzyw w garnku dodaj ugotowaną wcześniej komosę ryżową. Przygotowanie i dodanie jajekW małej misce roztrzep dwa jajka i wlej je na komosę ryżową z warzywami. Szybko mieszaj, aby rozprowadzić jajka po całym daniu. Smaż do momentu aż jajka się zetną. Przyprawianie i podanieDodaj sos sojowy, sól i pieprz do smaku. Mieszaj całość przez kolejne 2-3 minuty, aż wszystkie składniki dobrze się połączą. Podawaj smażoną komosę ryżową z warzywami od razu. Możesz posypać ją posiekaną natką pietruszki lub świeżą kolendrą.

Tak przyrządzona komosa ryżowa może być stosowana jako samodzielne danie lub jako dodatek do innych potraw na przykład mięsnych. Warto pamiętać, że quinoa jest źródłem białka, dlatego doceniają ją szczególnie wegetarianie oraz osoby ograniczające mięso w diecie.

