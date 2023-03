Co zrobić z komosy ryżowej? Ta sałatka pomoże schudnąć i obniżyć cholesterol

Czym komosa ryżowa zasłużyła sobie na miano superfood (superżywności)? Jest bogata w błonnik, minerały, przeciwutleniacze i niezbędne dla zdrowia aminokwasy. Quinoa pomaga regulować poziom cukru i cholesterolu, wspiera także odchudzanie (bo choć jest bogata w węglowodany, to zawartość błonnika pozwala Co istotne dla alergików, jest naturalnie bezglutenowa.

Co można zrobić z komosy ryżowej?

Komosę ryżową w zależności od rodzaju gotuje się od 15 do 25 minut. Najlepiej trzymać się instrukcji na pakowaniu. Komosa może być dodatkiem do dań (świetnie sprawdzi się jako dodatek do obiadu), ale też grać w nich główną rolę. Aby wzmocnić smak ziaren, można je ugotować w ulubionym bulionie. Komosę można dodawać do warzywnych i mięsnych kotletów, zrobić z niej farsze i dodać do pasztetów.

Komosę ryżową można także przyrządzać na słodko. Może być zdrową bazą pożywnego śniadania z owocami (komosę wymieszaj z mlekiem kokosowym, odrobiną miodu, cynamonu i dodaj owoce). Z ugotowanych ziaren można też zrobić oryginalny deser – komosę ugotuj na mleku roślinnym, dodaj syrop z agawy (lub inny) i podaj ze świeżymi owocami i kawałkami czekolady.

Jak zrobić sałatkę z komosy ryżowej?

Quinoa jest doskonałą bazą do różnego rodzaju sałatek. Tak naprawdę wystarczy, że masz komosę i możesz dodać do niej to, co akurat masz w kuchni. Do komosy pasują warzywa świeże, gotowane, z puszki, świeże zioła, ale też wędzone ryby, tuńczyk, chude wędliny czy kurczak. Najlepiej w takich sałatkach sprawdzą się lekkie sosy na bazie oliwy.

W naszym przepisie do sałatki dodajemy lekkie warzywa: gotowane brokuły i świeże rzodkiewki, a zwieńczeniem sałatki są kiełki lub mikroliście (nie żałuj ich). Jeśli chcesz, ser feta możesz zastąpić serem kozim.

Przepis: Sałatka z komosy ryżowej, brokułów i rzodkiewki Lekka sałatka z quinoa. Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Wegetariańska Czas przygotowania 20 min. Czas gotowania 10 min. Liczba porcji 4 Składniki szklanka komosy ryżowej

pęczek rzodkiewki

mały brokuł

150 g sera typu feta

kiełki rzodkiewki lub ulubione mikroliście

4 łyżki oliwy, sok z ćwiartki cytryny, sól, pieprz Sposób przygotowania Ugotuj komosę i brokuła, uszykuj składnikiKomosę ugotuj wg przepisu na opakowaniu, zostaw do ostudzenia. Brokuła podziel na niewielkie różyczki i ugotuj al dente (brokuł nie może się rozpadać). Rzodkiewkę pokrój w plasterki, ser w kostkę. Zrób sałatkęWymieszaj ugotowane brokuły, ser, rzodkiewkę z ugotowaną komosą ryżową. Skrop oliwa, sokiem z cytryny, dopraw solą i pieprzem, udekoruj kiełkami i mikrolistkami.

