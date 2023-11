Gofry dyniowe wg tego przepisu są pyszne. Znikają od razu z talerza

Gofry dyniowe to obłędnie pyszny deser, który w dodatku ma niewiele kalorii. Oczywiście wiele zależy od tego, z czym podacie swoje wypieki i jakich składników użyjecie do ich przyrządzenia. Ja wykorzystuje zwykle miód. Ten naturalny produkt z powodzeniem zastępuje cukier puder. Jest przy tym znacznie zdrowszy niż inne popularne posypki czy polewy. Ma właściwości przeciwzapalne. Wspomaga układ odpornościowy w walce z infekcjami. Zawiera też wiele antyoksydantów, które przeciwdziałają przedwczesnemu starzeniu i minimalizują ryzyko wystąpienia wielu chorób, na przykład miażdżycy, zawału serca czy udaru mózgu.

Przepis: Gofry dyniowe Gofry dyniowe to obłędnie pyszny deser i świetna alternatywa dla tradycyjnych wypieków. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 30 min. Czas gotowania 5 min. Liczba porcji 10 Składniki 250 g mąki pszennej

niepełna szklanka wody gazowanej (około 200 ml)

niepełna szklanka mleka (około 200 ml)

150 g purée z dyni

80 g masła

2 białka

2 żółtka

1 łyżka cukru trzcinowego

1 łyżeczka proszku do pieczenia

2 łyżeczki cynamonu

1/4 łyżeczki gałki muszkatołowej Sposób przygotowania Przygotowanie składnikówZrób purée z dyni. W tym celu obierz dynię, usuń z niej pestki i gniazda nasienne, pokrój warzywo na mniejsze kawałki i gotuj do miękkości w nieosolonej wodzie (około 10-15 minut). Potem zmiksuj całość. Możesz też przygotować purée z dyni pieczonej. Umieść kawałki pokrojonej dyni na blasze wyłożonej papierem do pieczenia i piec w temperaturze 180 stopni przez około 20 minut (do miękkości). Po upieczeniu zmiksuj kawałki dyni. rnrnPrzesiej mąkę przez sito razem z proszkiem do pieczenia i przyprawami (cynamonem oraz gałką muszkatołową. Rozpuść masło. Przygotowanie ciastaDo większego naczynia wlej wodę gazowaną i mleko. Dodaj pozostałe składniki, czyli purée z dyni, przesianą mąkę razem z przyprawami, żółtka jajek, cukier, sól oraz roztopione i przestudzone miasto, Wymieszaj całość, tak, by nie było żadnych grudek. Możesz użyć do tego celu miksera. Odstaw ciasto na kilka minut. Przygotowanie piany z białekUbij białka na sztywno. Możesz dodać do nich odrobinę soli, by przyspieszyć cały proces. Następnie ostrożnie dodaj pianę z białek do ciasta i delikatnie wymieszaj. Uważaj, by piana nie opadła. Pieczenie gofrówGofrownicę wysmaruj odrobiną oleju i rozgrzej. Następnie ostrożnie rozprowadź ciasto na jej powierzchni. Gofry będą gotowe po około 3-5 minutach.

Z czym podawać gofry dyniowe?

Gofry dyniowe świetnie komponują się nie tylko z miodem. Możecie je także serwować z innymi dodatkami, na przykład startą gorzką czekoladą, syropem klonowym, bitą śmietaną czy ulubioną konfiturą. Wszystko zależy od indywidualnych upodobań. Jeśli jednak zależy wam na ograniczeniu liczby przyjmowanych kalorii, zrezygnujcie ze wzbogacania gofrów o kolejną porcję słodyczy. Postawcie na naturalne sezonowe owoce, siekane orzechy włoskie albo naturalny jogurt. Dzięki temu dostarczycie organizmowi cennych składników odżywczych.

Jak przechowywać ciasto na gofry dyniowe?

Ciasto na gofry dyniowe najlepiej wykorzystać od razu? Co jednak zrobić, w sytuacji, gdy przygotujecie go za dużo? Możecie przechować pozostałe porcje w lodówce, ale nie dłużej niż dwa dni. Trzeba też pamiętać o tym, by zabezpieczyć surowiec przed „obcymi” zapachami? Owińcie garnek folią spożywczą albo przełóżcie ciasto do hermetycznego pojemnika.

Jak przechowywać gofry dyniowe po upieczeniu?

Jeśli rodzina nie zje wszystkich wypieków, możecie zamrozić je i przechować na później. Jak to zrobić? Przełóżcie wystudzone gofry do strunowych woreczków. Pamiętajcie, by nie układać ich jeden na drugim. Rozdzielcie je papierem do pieczenia. W przeciwnym razie skleją się i stracą sprężystość. Zamrożone gofry najlepiej spożyć w ciągu 2-3 tygodni.

Czytaj też:

Co zamiast ziemniaków na obiad? Smaczne zamienniki, od których się chudnieCzytaj też:

Jak sprawdzić, czy dynia jest dojrzała? Wystarczy w nią zapukać