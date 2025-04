Ten prosty i pyszny napój uspokoi twoje jelita. Dietetyk: otuli je, jak miękki kocyk

Częstym problemem zdrowotnym wśród Polaków są dolegliwości związane z jelitami. Wiele osób zmaga się z objawami takimi jak wzdęcia, zaparcia, biegunki czy zespół jelita drażliwego. Przyczynami mogą być między innymi stres, nieprawidłowa dieta uboga w błonnik pokarmowy, nadużywanie różnych leków czy zbyt mała aktywność fizyczna. Niestety, problemy jelitowe często są bagatelizowane, mimo że mają ogromny wpływ na samopoczucie. Istnieją jednak naturalne sposoby, by „ulżyć” swoim jelitom.

Jak zrobić napój, który ukoi twoje jelita?

Dietetyk kliniczny i doktor nauk o zdrowiu Hanna Stolińska opublikowała na swoim profilu na Instagramie „receptę” na uspokojenie jelit. Jest nią specjalny napój, który każdy bez trudu może samodzielnie zrobić w swoim domu. Jest to napój jabłkowy z siemieniem lnianym i cynamonem – nie tylko pomoże w dolegliwościach żołądkowych, ale też wspaniale smakuje, więc można go spożywać tylko dla przyjemności.

Napój jabłkowy z siemieniem lnianym

Składniki:
1 jabłko

1 łyżka mileonego siemienia lnianego

1 szklanka wody

pół łyżeczki cynanomu

pół łyżeczki miodu lub innego słodzika (jeśli potrzebujesz) Sposób przygotowania Mieszanie składnikówNajpierw pokrój jabłko na kawałki i gotuj w wodzie przez około 10 minut. Dodaj mielone siemię lniane oraz cynamon, a następnie mieszaj do zgęstnienia. Blendowanie całościNa koniec zblenduj całość i dodaj miód.

Jak tłumaczy dietetyczka, taki napój osłania błonę śluzową jelit, łagodzi zgagę, a także wspomaga trawienie.

Dlaczego warto jeść siemię lniane?

Siemię lniane to prawdziwa „skarbnica zdrowia”, którą warto włączyć do codziennej diety. Zawiera duże ilości błonnika pokarmowego, który wspiera pracę jelit i poprawia trawienie. Jest również bogate w kwasy omega-3, które korzystnie wpływają na serce i układ nerwowy. Siemię lniane ma właściwości osłaniające i łagodzące dla żołądka, dlatego często poleca się je przy problemach z układem pokarmowym. Dodatkowo pomaga utrzymać uczucie sytości na dłużej, co z kolei pomaga osobom dbającym o sylwetkę. Siemię lniane działa przeciwzapalnie i może wspomagać organizm w walce z różnego rodzaju chorobami, takimi jak cukrzyca czy miażdżyca. Dzięki zawartości lignanów – naturalnych fitoestrogenów – może również wspierać równowagę hormonalną u kobiet. Regularne spożywanie siemienia lnianego poprawia też kondycję skóry, włosów i paznokci. Co ważne, można je dodawać do różnych potraw – jogurtu, owsianki, koktajli, a nawet pieczywa, dzięki czemu łatwo wkomponować je do swojego codziennego jadłospisu.

