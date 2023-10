Jak sprawdzić, czy dynia jest dojrzała? Wystarczy w nią zapukać

Dynia to warzywo, choć z botanicznego punktu widzenia uznawana jest za owoc. Ma słodkawy smak i świetnie komponuje się w różnych wariacjach, także w potrawach słonych i pikantnych. Sprawdza się jako składnik zup, placków, puree, a nawet ciast, chleba dyniowego czy zapiekanek. Polecana jest osobom na diecie odchudzającej, ponieważ 100 g dyni dostarcza zaledwie 40 kcal.

Jak rozpoznać dojrzałą dynię?

Istnieje szybka metoda, dzięki której w kilka sekund możemy ustalić, czy mamy do czynienia z idealną dynią, w której jest dużo miąższu. Wystarczy z czułością poklepać dynię lub zapukać w nią. Jeśli usłyszymy pusty, głuchy odgłos, to znak, że dynia jest dojrzała i ze spokojem możemy ją kupić. Wybierając dynię, zwróćmy też uwagę na jej wygląd. Okazy najwyższej jakości pozbawione są przebarwień oraz pęknięć. Waga dyni powinna być proporcjonalna do wielkości warzywa. Możemy to szybko ocenić, podnosząc je do góry. Jeśli wygląd wskazuje, że dynia powinna być ciężka, a po podniesieniu okazuje się, że jest niepokojąco lekka, lepiej ją odłożyć. Inną sprawą są nieregularne kształty dyni. W sklepach dostępnych jest coraz więcej jej okazów, w różnych kolorach. Nietypowe kształty są w porządku, pod warunkiem, że na dyni nie ma dziwnych wybrzuszeń. Jej kolor powinien być intensywny i żywy.

W jaki sposób przechowywać dynię?

Dynię można przechowywać przez kilka miesięcy, jeśli zapewnimy jej odpowiednie warunki. To warzywo nie lubi temperatury wyższej niż 15 stopni Celsjusza i niższej niż 10 stopni. Nie powinno znajdować się w zbyt nasłonecznionym miejscu. Ważne, aby zapewnić mu dostęp do powietrza. Dyni nie powinno się umieszczać w lodówce, ponieważ wtedy szybciej się psuje (gnije i traci swoją barwę). Niewiele osób wie, że dynia nadaje się do mrożenia. Jej kostki można przechowywać w zamrażarce nawet przez rok. Są idealną bazą do zup, placuszków i innych potraw.

Dlaczego warto jeść dynię?

Dynia jest ważnym składnikiem diety antynowotworowej, ponieważ skutecznie walczy ze stresem oksydacyjnym, który wywołuje raka. Spożywanie dyni zapobiega zwłaszcza nowotworowi piersi, płuc i skóry. Jest cennym źródłem witaminy A i z tego względu wzmacnia narząd wzroku i układ immunologiczny. Zawiera znaczne ilości magnezu, wapnia i potasu, co czyni ją warzywem idealnym dla osób mających wysokie ciśnienie i cholesterol. W dyni znajdziemy duże ilości błonnika, który przyspiesza pracę układu trawiennego, reguluje cykl wypróżnień i przeciwdziała zaparciom.

