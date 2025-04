W Dino dobre masło i kultową margarynę możesz dostać za darmo. Zobacz, kiedy iść na zakupy

Promocja na masło i margarynę, jaką dla swoich klientów przygotowało Dino nie ma żadnych limitów. Możesz włożyć do koszyka tyle produktów, ile chcesz, nie tracąc sposobności do odciążenia domowego budżetu. Nie potrzebujesz też żadnych specjalnych kart ani aplikacji, by skorzystać z oferty. Wystarczy przyjść do sklepu i spełnić jeden banalnie prosty warunek. Masz na to całkiem sporo czasu. Pamiętaj, że najnowsza gazetka sieci obowiązuje przez cały tydzień (23-29.04 2025 r.). Nie zapominaj też o jeszcze jednej bardzo istotnej kwestii – 27 kwietnia wypada niedziela handlowa. Dino będzie wtedy otwarte od 8.30 do 20.00. To dobre informacje dla tych, którzy dużo pracują i na co dzień nie mają zbyt wiele czasu na robienie zakupów.

Jak zdobyć masło i margarynę za darmo w Dino?

Możesz dostać za darmo masło ekstra Łaciate marki Mlekpol. Jeśli włożysz do koszyka trzy kostki wskazanego smarowidła o łącznej wadze 600 gramów, przy kasie zapłacisz tylko za dwie z nich. Cena jednej sztuki wynosi 8 złotych i 99 groszy. Promocja „2+1 gratis” obejmuje również margarynę Palmę sprzedawaną w dużych opakowaniach, które mieszczą nie 200, a 300 gramów tłuszczu. Koszt jednej kostki to 3 złote i 89 groszy. Produkt świetnie nadaje się do pieczenia i smażenia. Nic nie stoi na przeszkodzie, by wykorzystać ją podczas przygotowywania różnego rodzaju potraw – nie tylko ciast i deserów, ale również dań wytrawnych.

Jak przechowywać masło i margarynę?

Masło i margaryna powinny być trzymane w lodówce, z dala od innych produktów wydzielających intensywne zapachy. Tłuszcz bowiem szybko chłonie różnego rodzaju aromaty. Jeśli chcesz, możesz też oba produkty zamrozić. Wystarczy, że podzielisz je na mniejsze porcje i przełożysz do zamrażalnika. Dzięki temu prostemu zabiegowi wydłużysz trwałość wyrobów nawet do 6 miesięcy. Pamiętaj jednak, że im wcześniej zostaną zużyte, tym lepiej.

