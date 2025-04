Dietetyczka wskazuje najlepszy ser z Biedronki. Jest zdrowy, ale też naprawdę pyszny

Ser to jeden z produktów, który często kupujemy i chętnie jemy. Jest bardzo uniwersalny – świetnie sprawdza się zarówno na kanapkach, jak i w daniach na ciepło, takich jak zapiekanki, pizze czy różnego rodzaju makarony. Można go również podawać na desce serów jako przekąskę. Występuje w wielu odmianach – od łagodnych po intensywne w smaku, dzięki czemu każdy znajdzie coś dla siebie. To produkt, który na stałe gości w naszej lodówce, a więc warto wybierać ten, który jest najzdrowszy.

Najlepszy ser z Biedronki zdaniem dietetyka

Dominika Hatala, znana w sieci jako „Dietetyk Powszechny” wyjaśniła w opublikowanym przez siebie nagraniu na Instagramie, jaki ser warto kupować w Biedronce, ponieważ wyróżnia się najlepszym składem i jest najzdrowszym wyborem spośród dostępnych tam produktów. Chodzi o ser mozzarella light marki „Delikate”.

Najlepszy ser ma krótki skład, tylko 180 kcal w 100 gramach, obniżoną zawartość tłuszczu i aż 22 gramy białka w opakowaniu – powiedziała specjalistka.

Dietetyczka wyjaśniła również, którego sera w Biedronce lepiej nie kupować. Chodzi o ser topiony z szynką marki „Światowid”.

Ten ser topiony z szynką ma najgorszy skład. W składzie tylko 50 procent sera, a dodatkowo to małe opakowania ma prawie pół łyżeczki soli – zauważyła ekspertka.

Jak wybrać dobry ser? Najważniejsze zasady

Wybierając dobry ser, warto przede wszystkim zwrócić uwagę na jego skład – im krótszy i prostszy, tym lepiej. Dobrej jakości ser powinien zawierać głównie mleko, kultury bakterii, sól i ewentualnie podpuszczkę. W przypadku serów żółtych i dojrzewających warto wybierać te bez dodatku konserwantów i barwników. Przy serach twarogowych i świeżych dobrze zwrócić uwagę na zawartość tłuszczu – wersje półtłuste i tłuste są bardziej sycące i bogatsze w smak. Miłośnicy serów pleśniowych powinni sprawdzić, czy ser dojrzewał naturalnie i nie zawiera zbędnych dodatków. Dla osób dbających o linię lepszym wyborem mogą być sery typu feta light.

