Dodaj te 2 składniki do pieczarek, a nie oderwiesz się od talerza. Smak nie do opisania

Smażone pieczarki świetnie sprawdzają się jako dodatek do jajecznicy, omletów, makaronów czy różnego rodzaju zapiekanek. Są też pysznym uzupełnieniem dań mięsnych, burgerów czy sałatek na ciepło. Dzięki swojej uniwersalności można je dodać praktycznie do wszystkiego – nawet do kanapek lub naleśników przyrządzonych w formie wytrawnej. Jeśli przygotujecie je w odpowiedni sposób, można serwować je nawet „solo”.

Patent na obłędnie smaczne pieczarki

Moja koleżanka ostatnio „sprzedała” mi banalnie prosty trik na obłędnie smaczne pieczarki w glazurze. To danie, które zachwyci nawet największych smakoszy. Żeby przygotować tę potrawę, należy kupić małe pieczarki (a te nieco większe pokroić na mniejsze kawałki). To doskonały dodatek do mięs, serów, sałatek albo jako element eleganckiej przystawki. Świetnie komponują się też z orzechami, rukolą i grzankami – w ten sposób stworzycie naprawdę ciekawe połączenie smaków.

Glazurowane pieczarki w occie i miodzie to aromatyczna i nieco słodko-kwaśna przekąska, która świetnie sprawdza się zarówno na ciepło, jak i na zimno. Przygotowuje się je, smażąc pieczarki na maśle lub oleju, aż się lekko zrumienią, a następnie dodaje się miód i odrobinę octu – najczęściej balsamicznego (jabłkowy jednak też będzie odpowiedni). Całość podsmaża się jeszcze chwilę, aż pieczarki pokryją się gęstą, lśniącą glazurą. Na koniec możecie je posypać odrobiną natki pietruszki.

Przepis: Pieczarki w glazurze Te pieczarki przygotujesz z łatwością, a smakują obłędnie Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 20 min. Liczba porcji 4 Liczba kalorii 140 w każdej porcji Składniki 500 gramów niedużych pieczarek

3 łyżki oleju

4 łyżki octu balsamicznego

1 łyżka miodu

szczypta soli Sposób przygotowania Smażenie pieczarekNajpierw rozgrzejcie olej na patelni, a później smażcie pieczarki często mieszając. Muszą odparować nadmiar wody i się zarumienić. Dodajcie później do nich ocet i miód, a następnie zmniejszcie ogień i smażcie do momentu, aż sos zacznie odpowiednio „oblepiać” pieczarki. Na końcu doprawcie solą.

Ciekawe pomysły na dania z pieczarkami

Pieczarki można przyrządzić na wiele ciekawych sposobów – to wyjątkowo „wdzięczne” warzywo, które łatwo chłonie smaki. Poza klasycznym smażeniem warto spróbować pieczarek faszerowanych – można nadziać je serem, szpinakiem, mięsem mielonym lub warzywami, a następnie zapiec w piekarniku. Świetnie sprawdzają się też w kremowej zupie pieczarkowej, z dodatkiem śmietanki i świeżych ziół.

Innym ciekawym pomysłem są pieczarki marynowane – zalane octową zalewą z przyprawami, idealne jako przekąska. Można je też grillować, na przykład na szaszłykach, w towarzystwie papryki, cebuli i cukinii. Ciekawym sposobem na ich wykorzystanie jest też zrobienie sosu pieczarkowego z dodatkiem białego wina i czosnku – idealnego do makaronów lub mięs.

